Половина українців підтримують дострокові вибори в Раду

Чергові парламентські вибори повинні пройти через 2,5 роки. Прихильники частини політичних сил хотіли б провести їх вже зараз.

Найбільше хочуть дострокових виборів прихильники Юлії Тимошенко та колишніх регіоналів Василь Артюшенко, DT.UA

У травні 2017 року половина українців (50%) підтримують ідею розпуску парламенту і призначення, 37% - не підтримують, 13% - не визначилися, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, рівень підтримки ідеї проведення дострокових виборів у річній перспективі практично не змінився.

Найбільше підтримують ідею дострокових перевиборів парламенту прихильники партій "Опозиційний блок" і "Батьківщина", найменше – партії "Блок Петра Порошенка Солідарність".

Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводився 12-20 травня 2017 року серед 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Соціологічна група "Рейтинг"

Нагадаємо, що за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у разі дострокових виборів в Раду мають шанси подолати 5%-ний бар'єр до восьми політичних сил.Серед тих, хто має намір взяти участь у голосуванні і визначився з вибором, готові віддати свої голоси за партію "Батьківщина" 13,9% респондентів, за партію "Опозиційний блок" - 10,4%, за партію "БПП Солідарність" - 10,2%, за "Радикальну партію" - 9,5%, за партію "За життя" - 9,2%, за партію "Громадянська позиція" - 7,7%, за "Самопоміч" - 7,1%, за партію "Свобода" - 6,6% опитаних.

Чергові парламентські вибори повинні пройти через 2,5 роки – восени 2019 року.