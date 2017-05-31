Половина депутатів у травні пропустили більше половини голосувань Ради

Причини для неголосування народних депутатів залишаються невідомими.

Деякі депутати взагалі не ходять на роботу, а деякі ходять, але не голосують Василь Артюшенко, DT.UA

У травні 217 року відбулося 12 пленарних засідань, на яких було проведено 497 голосувань.

Згідно з дослідження Комітету виборців України, 208 народних депутатів пропустили більше половини голосувань Ради. Із них 60 – пропустили понад 90% голосувань.

Окремі народні депутати не взяли участі в жодному голосуванні впродовж місяця. Це стосується дев'яти депутаті. Серед них Євген Бакулін ("Опозиційний блок"), Андрій Білецький, Дмитро Ярош, Едуард Матвійчук (позафракційні), Вячеслав Богуслаєв ("Воля народу"), Петро Сабашук, Оксана Білозір (БПП), а також Олександр Онищенко та Сергій Клюєв, яких розшукує українська влада.

Частина депутатів проголосували лише кілька разів. Зокрема, Сергій Льовочкін ("Опозиційний блок") та Денис Дзензерський ("Народний Фронт") проголосували в травні лише один раз, Вадим Рабінович ("Опозиційний блок") – двічі, Євген Мураєв (позафракційний) – тричі.

Причини для неголосування народних депутатів залишаються невідомими. Лише Оксана Білозір була відсутня в Раді і не голосувала з поважних причин, а саме через хворобу, що відображено на сайті ВРУ.

Тільки двоє народних депутатів, Віктор Пинзеник (БПП) та Микола Бондар (НФ), взяли участь в 100% голосувань.

17 січня 2017 року Верховна Рада затвердила календарний план проведення шостої сесії восьмого скликання. Згідно з календарним планом, пленарні засідання шостої сесії розпочалися 7 лютого, а завершаться - 21 липня 2017 року. На час проведення шостої сесії календарним планом відведено 12 тижнів для пленарних засідань.