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Після переговорів із Путіним Макрон анонсував зустріч "нормандської четвірки"

29 травня в 19:54

Президент Франції розраховує на врегулювання конфлікту з допомогою Мінського процесу і "нормандського формату".

нормандская четверка
Макрон візьме участь у роботі "нормандської четвірки"
tvc.ru
Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію в Україні та реалізацію Мінських домовленостей, а також анонсував проведення зустрічі "нормандської четвірки", передає "Укрінформ".

"Ми маємо намір провести новий раунд переговорів у "нормандському форматі" з Німеччиною і Україною, щоб мати повний аналіз ситуації. Також в рамках цього "нормандського формату" ми повинні отримати вичерпну доповідь Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", – заявив французький президент на прес-конференції у Версальському палаці в понеділок, 29 травня.

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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці. Переговори президентів тривали три години.

Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.

За матеріалами: Укрінформ
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Теги Путін Макрон Франція Росія Україна
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