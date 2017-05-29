Після переговорів із Путіним Макрон анонсував зустріч "нормандської четвірки"

Президент Франції розраховує на врегулювання конфлікту з допомогою Мінського процесу і "нормандського формату".

Макрон візьме участь у роботі "нормандської четвірки" tvc.ru

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію в Україні та реалізацію Мінських домовленостей, а також анонсував проведення, передає "Укрінформ"

"Ми маємо намір провести новий раунд переговорів у "нормандському форматі" з Німеччиною і Україною, щоб мати повний аналіз ситуації. Також в рамках цього "нормандського формату" ми повинні отримати вичерпну доповідь Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", – заявив французький президент на прес-конференції у Версальському палаці в понеділок, 29 травня.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці. Переговори президентів тривали три години.

Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.