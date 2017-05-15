Під Радою провели "парад страусів" в знак протесту проти затягування з оновленням ЦВК

Учасники акції були одягнені в костюми страусів і тримали в руках портрети політиків.

Під стінами Верховної Ради в понеділок, 15 травня, активісти громадського руху "Чесно" та "Реанімаційного пакету реформ" провели акцію "Страусиний парад", щоб нагадати політикам і суспільству про необхідність оновити склад Центральної виборчої комісії.

Активісти були одягнені в костюми страусів і тримали в руках портрети політиків, які, на їхню думку, блокують процес переобрання ЦВК, "ховаючи голову в пісок".

Учасники акції закликали парламентські фракції публічно представити президенту список професійних і політично незалежних кандидатів із хорошою репутацією.

Нагадаємо, що семирічний термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК закінчився ще 1 червня 2014 року, але склад комісії не оновлено до цих пір.

У червні 2016 року президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради кандидатури нових членів Центральної виборчої комісії. Однак у жовтні голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що вони не знаходять підтримки в парламенті.

Як писала своїй статті для DT.UA координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, "на тлі врученого детективами НАБУ повідомлення про підозру чинному главі комісії Михайлу Охендовському бездіяльність парламенту і неактивність президента заганятимуть в глухий кут інституційну підготовку доленосних для України виборів 2019 року".

Детальніше про оновлення ЦВК читайте у матеріалі Ольги Айвазовської "ЦВК: contra spem spero" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".