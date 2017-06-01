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Петренко розповів про готовність юридичних механізмів до введення візового режиму з Росією

1 червня в 15:12

У випадку політичного рішення, Україна буде готова до введення віз.

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Петренко стверджує про юридичну готовність України до запровадження віз з Росією
kmu.gov.ua
Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що юридичні механізми щодо введення візового режиму з Росією готові. За словами міністра, для введення віз необхідно лише політичне рішення, далі піде суто технічний процес.

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За даними опитування КМІС, у вересні 2016 року майже половина українців (49%) вважали, що з Росією повинні бути відносини з закритими кордонами, візами, митницями.

У жовтні 2016 року президент України Петро Порошенко заявив, що питання введення візового режиму з Росією лежить в компетенції Верховної Ради.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Росія візи Україна Петренко рішення
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