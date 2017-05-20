Переговори Меркель і Порошенко тривали більше 2,5 годин – посол

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Зустріч українського президента та німецького канцлера завершилася.

Зустріч Меркель з Порошенком тривала 2,5 години Официальный твиттер Администрации президента Украины

Переговори президента Україниі федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель тривали понад дві з половиною години, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Завершилися переговори двох лідерів - президента Порошенка і канцлера Ангели Меркель, які тривали більше двох з половиною годин", - написав Мельник в Twitter.

Завершилися переговори двох лідерів - Президента .@poroshenko та Канцлера Ангели Меркель, які тривали понад дві з половиною години pic.twitter.com/BpQi3SLnHe — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 травня 2017 р.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко прибув у Берлін для зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до світу.