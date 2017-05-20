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Переговори Меркель і Порошенко тривали більше 2,5 годин – посол

20 травня в 17:47

Зустріч українського президента та німецького канцлера завершилася.

порошенко меркель
Зустріч Меркель з Порошенком тривала 2,5 години
Официальный твиттер Администрации президента Украины
Переговори президента України Петра Порошенка і федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель тривали понад дві з половиною години, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Завершилися переговори двох лідерів - президента Порошенка і канцлера Ангели Меркель, які тривали більше двох з половиною годин", - написав Мельник в Twitter.

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Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко прибув у Берлін для зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до світу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна президент Порошенко Меркель переговори Німеччина Мельник
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