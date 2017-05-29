Парубій запропонував зупинити Росію з допомогою розширення НАТО

Під час перерви у пленарних засіданнях Верховної Ради спікер українського парламенту вирушив у чергову закордонну поїздку.

Парубій знову відправився в закордонну поїздку поговорити про геополітику Василь Артюшенко, DT.UA

Голова Верховної Радивважає, що протистояти агресивним діям Росії може тільки НАТО.

"За час агресії Росії проти України Україна зробила для себе один висновок – путінську Росію можна зупинити тільки спільними скоординованими діями. Росія зупиниться тільки там, де її зупинять", - сказав Парубій, виступаючи на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Тбілісі.

Парубій нагадав, що Чорногорія офіційно заявила про спроби російських спецслужб перешкоджати вступу Чорногорії в НАТО, а також про втручання у вибори в США, Франції, Німеччині. Крім того, він згадав кібератаку на державні органи та політичні партії, поширення через пропагандистські канали дезінформації про північноатлантичну інтеграцію нових держав.

"На сьогоднішній день у світі немає жодної міжнародної організації, крім НАТО, яка здатна це зробити (зупинити Росію). Тільки сильний, розширений Євроатлантичний союз, і альтернативи цьому немає", - додав спікер.

Голова Верховної Ради

Андрій Парубій перебуватиме з візитом у столиці Грузії Тбілісі 29-30 травня поточного року з метою участі у пленарному засіданні весняної сесії ПА НАТО.

Програмою візиту передбачено проведення двосторонніх та тристоронніх зустрічей, зокрема, з президентом ПА НАТО Паоло Аллі, головою парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе, з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, з прем'єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі.

За даними опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи", у референдумі з питання вступу в НАТО взяли б участь 62% українців і 72% з них проголосували б за приєднання до альянсу.