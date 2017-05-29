Парубій запропонував зупинити Росію з допомогою розширення НАТО

Під час перерви у пленарних засіданнях Верховної Ради спікер українського парламенту вирушив у чергову закордонну поїздку.
"За час агресії Росії проти України Україна зробила для себе один висновок – путінську Росію можна зупинити тільки спільними скоординованими діями. Росія зупиниться тільки там, де її зупинять", - сказав Парубій, виступаючи на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Тбілісі.
Парубій нагадав, що Чорногорія офіційно заявила про спроби російських спецслужб перешкоджати вступу Чорногорії в НАТО, а також про втручання у вибори в США, Франції, Німеччині. Крім того, він згадав кібератаку на державні органи та політичні партії, поширення через пропагандистські канали дезінформації про північноатлантичну інтеграцію нових держав.
"На сьогоднішній день у світі немає жодної міжнародної організації, крім НАТО, яка здатна це зробити (зупинити Росію). Тільки сильний, розширений Євроатлантичний союз, і альтернативи цьому немає", - додав спікер.
Голова Верховної Ради
Андрій Парубій перебуватиме з візитом у столиці Грузії Тбілісі 29-30 травня поточного року з метою участі у пленарному засіданні весняної сесії ПА НАТО.
Програмою візиту передбачено проведення двосторонніх та тристоронніх зустрічей, зокрема, з президентом ПА НАТО Паоло Аллі, головою парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе, з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, з прем'єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі.
За даними опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи", у референдумі з питання вступу в НАТО взяли б участь 62% українців і 72% з них проголосували б за приєднання до альянсу.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,