Парубій прокоментував роботу Ради на цьому тижні

У Верховній Раді немає голосів за більшість проектів законів. Незважаючи на це Парубій задоволений роботою парламенту.
На його думку, це є "високим результатом роботи Верховної Ради".
Парубій особливо відзначив роботу парламенту у вівторок, коли розглядались блоки питань Комітетів з питань свободи слова та ЗМІ і екологічної політики: "Ми змогли повністю ці два тематичні блоки пройти. Ми вже говорили про закон про мову на телебаченні, і прийняли ще два закони з інформаційного блоку; також повний блок законопроектів, які були рекомендовані Комітетом з питань екологічної політики, були підтримані, - і вони навіть є ширшими, аніж питання екологічної політики, бо поміж них є закони, які давно просить прийняти Європейський Союз, зокрема, про оцінку впливу на довкілля".
Парубій відмітив також і жорстку дискусію під час розгляду закону про кібербезпеку у четвер. "Цей закон був надзвичайно важливий для питання безпеки, бо інформаційна складова війни, яку веде проти нас Російська Федерація, є дуже значною".
За його словами, закон був обговорений, всі поправки, які викликали дискусію, були вилучені. І перед остаточним прийняттям в другому читанні було ухвалено рішення направити його на повторне друге читання. "Я сподіваюсь, вже у найближчі тижні ми зможемо остаточно цей закон прийняти, і я вважаю, що ми зняли ту інтригу, яка навколо цього закону почала розгортатись і в колах експертів, і в колах журналістів".
23 травня Верховна Рада встановила 75%-ві мовні квоти на телебаченні. Згідно із законом, у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної та регіональної категорії мовлення частка передач та/або фільмів державною мовою має становити не менше 75% у кожному з проміжків часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.DT.UA