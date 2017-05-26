Парубій прокоментував роботу Ради на цьому тижні

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У Верховній Раді немає голосів за більшість проектів законів. Незважаючи на це Парубій задоволений роботою парламенту.

Парубій випромінює оптимізм попри відсутність голосів за більшість законопроектів Василь Артюшенко, DT.UA

Цього пленарного тижня Верховна Рада ухвалила понад два десятки позитивних рішень: вісім законів у цілому, сім законів - у першому читанні, п'ять постанов, повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.

На його думку, це є "високим результатом роботи Верховної Ради".

Парубій особливо відзначив роботу парламенту у вівторок, коли розглядались блоки питань Комітетів з питань свободи слова та ЗМІ і екологічної політики: "Ми змогли повністю ці два тематичні блоки пройти. Ми вже говорили про закон про мову на телебаченні, і прийняли ще два закони з інформаційного блоку; також повний блок законопроектів, які були рекомендовані Комітетом з питань екологічної політики, були підтримані, - і вони навіть є ширшими, аніж питання екологічної політики, бо поміж них є закони, які давно просить прийняти Європейський Союз, зокрема, про оцінку впливу на довкілля".

Парубій відмітив також і жорстку дискусію під час розгляду закону про кібербезпеку у четвер. "Цей закон був надзвичайно важливий для питання безпеки, бо інформаційна складова війни, яку веде проти нас Російська Федерація, є дуже значною".

За його словами, закон був обговорений, всі поправки, які викликали дискусію, були вилучені. І перед остаточним прийняттям в другому читанні було ухвалено рішення направити його на повторне друге читання. "Я сподіваюсь, вже у найближчі тижні ми зможемо остаточно цей закон прийняти, і я вважаю, що ми зняли ту інтригу, яка навколо цього закону почала розгортатись і в колах експертів, і в колах журналістів".

23 травня Верховна Рада встановила 75%-ві мовні квоти на телебаченні. Згідно із законом, у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної та регіональної категорії мовлення частка передач та/або фільмів державною мовою має становити не менше 75% у кожному з проміжків часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.