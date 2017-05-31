Обвинувальний акт у справі про тиск на Абромавичуса знову направили до суду

З квітня минулого року Солом'янський суд не провів жодного підготовчого засідання у провадженні щодо Пасішника.

Солом'янський суд досі не почав розглядати по суті справу про тиск на екс-голову МЕРТ kmu.gov.ua

Апеляційний суд Києва у черговий раз повернув обвинувальний акт у справі колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Андрія, до Солом'янського районного суду для розгляду в стадії підготовчого засідання.

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у четвер, 31 травня, Апеляційний суд скасував рішення Солом'янського суду від 10 квітня про повернення обвинувального акта прокурору.

"Обвинувальний акт втретє повернуто до суду першої інстанції. Прокурори САП очікують початку розгляду справи по суті", – сказано в повідомленні.

У САП нагадали, що обвинувальний акт щодо Пасішника був спрямованийй до суду ще 22 квітня 2016 року, але відтоді не відбулося жодного підготовчого засідання.

Нагадаємо, 3 лютого голова МЕРТ у Кабміні Арсенія Яценюка Айварас Абромавичус заявив про намір подати у відставку, що спровокувало гостру урядову кризу. Причиною свого звыльнення він назвав корупцію і тиск з боку наближеного до президента Петра Порошенка народного депутата Ігоря Кононенка, а також назвав імена трьох людей, яких йому "настійно рекомендували" в якості заступників. Одним з них виявився виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Андрій Пасішник.

Розслідуванням заяв Абромавичуса зайнялося Національне антикорупційне бюро України. Пасішнику було висунуто підозру у зловживанні владою або службовим становищем. У серпні суд обрав йому особисте зобов'язання як запобіжний захід.

У той же час, детективи НАБУ не виявили фактів незаконного впливу Кононенка на Абромавичуса. Сам Кононенко пропонував екс-міністру пройти спільну перевірку на детекторі брехні щодо озвучених звинувачень.

Детальніше про обставини відставки Абромавичуса читайте в статті Юлії Мостової "За ширмою" у "Дзеркалі тижня. Україна".