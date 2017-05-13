Нині є усі можливості для "реанімації" кримінальних справ щодо судді КС Пасенюка – Трепак

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Кілька років тому слідчі активно "працювали" по Пасенюку, і були переконані, що розслідування його корупційних зв'язків із суддею Зваричем має судову перспективу.

У "справі Пасенюка" необхідно поставити крапку tsn.ua

На сьогодні є всі можливості для того, щоб "реанімувати" кримінальні провадження щодо судді Конституційного суду України Олександра Пасенюка, відкриті кілька років тому у зв'язку з його можливим корупційним зв'язком з колишнім головою Львівського апеляційного адміністративного суду Ігорем Зваричем.

Про це у своїй статті для DT.UA пише екс-перший заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак. За його словами, коли в 2008 році правоохоронці документували протиправну діяльність голови Львівського адміністративного апеляційного суду ігоря Зварича, їхню увагу привернув його тісний зв'язок з Пасенюком.

"Було встановлено, що Пасенюк настійливо "пробивав" Зварича на посаду голови апеляційного суду попри заперечення секретаріату президента, який повертав йому матеріали, вказуючи на встановлення обставин, що унеможливлюють таке призначення. Але Пасенюк був наполегливим, і президент зрештою видав потрібний указ", - вказує екс-заступник голови СБУ.

Трепак зазначає, що тоді про особливі відносини Пасенюка і Зварича почали говорити ЗМІ. Посилаючись на процесуальні документи провадження стосовно Зварича, вони повідомляли про особисте визнання Зваричем фактів неодноразового давання ним хабарів голові ВАСУ Пасенюку. Були також опубліковані копії протоколів допитів Зварича, в яких містилися його власноруч написані свідчення про відповідні факти.

"Крім того, у депутатському запиті Григорія Омельченка, який він 2011 року спрямував генпрокурору Пшонці з проханням підтвердити оприлюднені факти про отримання хабарів Пасенюком і вжити належні процесуальні заходи, йшлося про щонайменше чотири епізоди давання Зваричем хабарів Пасенюку протягом 2006—2008 рр.: 30 тис. дол. — за переведення до Львівського апеляційного адміністративного суду і призначення його головою; 120 тис. дол. — за проходження документів на призначення головою суду в секретаріаті президента; оплата відпочинку, проживання й харчування Пасенюка та його друзів (до 10 осіб) у 2006—2008 рр. на території Львівської області; 140 тис. дол. — за вирішення справи щодо гранітного кар'єру (гроші передавалися в робочому кабінеті Пасенюка)", - йдеться в статті.

Тоді по цій справі були проведені допит Пасенюка, його очна ставка зі Зваричем, відтворення обстановки та обставин подій в робочому кабінеті Пасенюка, які фіксувалися на відео і в протоколах цих процесуальних дій.

Трепак підкреслює, що в той період слідчі активно "працювали" по Пасенюку, і були переконані, що розслідування має судову перспективу. Цього, однак, не сталося. За вказівкою керівництва ГПУ, матеріали, що стосуються Пасенюка, були виділені в кілька окремих справ і направлені для розслідування до прокуратур західних областей. Крім цього, один із заступників генпрокурора відкликав постанови слідчих про проведення необхідних експертиз за даними матеріалами.

Подібне рішення, як вважає Трепак, керівництво ГПУ не могло прийняти без вказівки із самого верху.

"Вважаю, що нині є всі можливості для того, щоб "реанімувати" ці справи і провести їх повне, всебічне, об'єктивне розслідування, встановивши істину і поставивши в них правову крапку. Як на мене, у цьому має бути зацікавлений і сам Пасенюк, оскільки тоді він спростовував цю інформацію", - підсумовує він.