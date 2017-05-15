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Нетаньяху прийняв пропозицію Гройсмана відвідати Україну

15 травня в 21:33

Преьмер-міністр України перебуває з офіційним візитом в Ізраїлі.

Гройсман и Нетаньяху
Нетаньяху прийняв пропозицію Гройсмана
Урядовий портал
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху прийняв запрошення українського прем'єра Володимира Гройсманавідвідати Україну, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Запросив прем'єр-міністра Ізраїлю відвідає з візитом Україну. Беньямін Нетаньяху прийняв запрошення. Будемо раді бачити в Україні!", - написав Гройсман.

 
 
 
15 травня українська та ізраїльська сторони в присутності прем'єр-міністрів двох держав - Володимира Гройсмана і Біньяміна Нетаньяху підписали ряд документів про двостороннє співробітництво. Зокрема - в області охорони здоров'я, взаємодопомоги в митних питаннях та запобігання надзвичайним ситуаціям.
 
За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Гройсман премія Ізраїль Володимир запрошення візи охорона здоров'я Митний надзвичайний
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