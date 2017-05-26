НАЗК виявило помилку в декларації Гройсмана - ЗМІ

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На засіданні НАЗК не змогли затвердити результати перевірки е-декларації прем'єр-міністра.

У декларації прем'єр-міністра не вистаяає 80 тисяч гривень Урядовий портал

Прем'єр-міністр України Володимирза 2015 рік 80 тисяч гривень, отриманих ним від Верховної Ради на здійснення депутатської діяльності. Ця інформація була озвучена на засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції 25 травня, повідомляють "Українські новини"

Інших порушень в декларації голови українського уряду за результатами перевірки виявлено не було. Голова НАЗК Корчак Наталія висловила низку зауважень з підготовленим проектом рішення і відмовилася ставити його на голосування. Розгляд питання перенесли на 30 травня.

Як повідомлялося, 25 травня НАЗК не змогло затвердити результати перевірки декларацій Гройсмана і членів Кабінету міністрів. Члени Нацагентства Руслан Рябошапка і Руслан Радецький дорікнули своїм колегам Олександрові Скопичу й Наталії Корчак за спроби нібито зірвати перевірку декларацій.

Нагадаємо, 7 квітня Міністерство юстиції України презентувало законопроект про перезавантаження роботи НАЗК. Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що закликав депутатів ухвалити документ до 1 травня.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 29 березня порадив всім членам НАЗК написати заяви про відставку у зв'язку з тяганиною в налагодженні роботи Реєстру електронних декларацій. Вже 30 березня стало відомо, що Міністерство юстиції готує законопроект про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції, який дозволить переобрати керівників цього органу.

Читайте інтерв'ю Руслана Радецького DT.UA у матеріалі Валентини Самар "НАЗК. Зміна "смотрящих"?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".