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НАЗК виявило помилку в декларації Гройсмана - ЗМІ

26 травня в 23:52

На засіданні НАЗК не змогли затвердити результати перевірки е-декларації прем'єр-міністра.

Гройсман в метро
У декларації прем'єр-міністра не вистаяає 80 тисяч гривень
Урядовий портал
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не вніс до електронної декларації за 2015 рік 80 тисяч гривень, отриманих ним від Верховної Ради на здійснення депутатської діяльності. Ця інформація була озвучена на засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції 25 травня, повідомляють "Українські новини".

Інших порушень в декларації голови українського уряду за результатами перевірки виявлено не було. Голова НАЗК Корчак Наталія висловила низку зауважень з підготовленим проектом рішення і відмовилася ставити його на голосування. Розгляд питання перенесли на 30 травня.

Як повідомлялося, 25 травня НАЗК не змогло затвердити результати перевірки декларацій Гройсмана і членів Кабінету міністрів. Члени Нацагентства Руслан Рябошапка і Руслан Радецький дорікнули своїм колегам Олександрові Скопичу й Наталії Корчак за спроби нібито зірвати перевірку декларацій.

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Нагадаємо, 7 квітня Міністерство юстиції України презентувало законопроект про перезавантаження роботи НАЗК. Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що закликав депутатів ухвалити документ до 1 травня.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 29 березня порадив всім членам НАЗК написати заяви про відставку у зв'язку з тяганиною в налагодженні роботи Реєстру електронних декларацій. Вже 30 березня стало відомо, що Міністерство юстиції готує законопроект про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції, який дозволить переобрати керівників цього органу.

Читайте інтерв'ю Руслана Радецького DT.UA у матеріалі Валентини Самар "НАЗК. Зміна "смотрящих"?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Українські новини
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