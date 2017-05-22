Наступні вибори до Ради слід провести за пропорційною системою з відкритими списками – експерти

Україна потребує нової виборчої системи.

Україні слід відмовитися від нинішньої виборчої системи depositphotos.com / e.kryzhanivsky

Наступні вибори депутатів Верховної Ради слід провести без мажоритарної складової, за пропорційною системою з відкритими або напіввідкритими списками, з голосуванням в регіональних округах.

Про це у своїй статті для DT.UA пишуть Ігор Коліушко та Юлія Кириченко. Автори зазначають, що чинна на сьогодні в Україні т. зв. змішана виборча система застосовувалась на парламентських виборах у 1998-му, 2002-му, 2012-му і 2014-му роках і передбачає поєднання мажоритарної виборчої системи з голосуванням в одномандатних округах (225 мандатів) з пропорційною виборчою системою з голосуванням у єдиному загальнодержавному окрузі за жорсткі (закриті) виборчі списки (225 мандатів). При цьому право брати участь у розподілі мандатів у загальнодержавному окрузі отримують лише партії, які зуміли подолати 5-відсотковий виборчий бар'єр.

За словами, експертів, дана виборча система є поєднанням двох найпростіших і разом з тим найгірших варіантів проведення парламентських виборів, поєднуючи в собі недоліки обох систем. Дані недоліки ведуть до поширення політичної корупції, використання на виборах адміністративного ресурсу, деідеологізації кандидатів у депутати, консервування проблеми низького рівня внутрішньопартійної демократії, перешкоджання забезпечення підзвітності народних депутатів перед виборцями та ін

"Сьогодні, рухаючись у бік євроінтеграції, наступні вибори народних депутатів ми мусимо провести без мажоритарної складової, за пропорційною системою, з відкритими або напіввідкритими списками, з голосуванням у регіональних округах. За рахунок відкритих виборчих списків вдасться не лише підвищити якісний склад представницьких органів і рівень легітимності парламенту та уряду, а й створити умови для розвитку партій. Цьому сприятимуть зниження рівня внутрішньої корупції в них, усунення передумов до поширення "вождизму" в керівництві, посилення рівня підзвітності партій, заохочення до розбудови партійних структур на місцях", - йдеться в статті.

На думку Коліушка та Кириченка, відкриті списки можуть бути повністю відкритими (як у Бразилії, Латвії, Фінляндії), або напіввідкритими (як у Нідерландах, Словаччині, Чехії, Швеції).

Докладніше про необхідність проведення виборчої реформи в Україні читайте у статті Ігоря Коліушка та Юлії Кириченко "Українське суспільство потребує нової виборчої системи" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".