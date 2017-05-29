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Народний Рух очолив депутат від БПП Кривенко

29 травня в 14:51

Новий лідер РУХу хоче залучати до партії авторитетних представників громадянського суспільства у всіх регіонах України.

Виктор Кривенко
Народний Рух отримав нового голову
Народний Рух
Новим головою Народного Руху України став народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Віктор Кривенко. Він замінив на цій посаді Василя Куйбіду.

Як повідомляє прес-служба партії, під з'їзду партії 28 травня в Києв  Кривенко набрав близько 80% голосів делегатів Зборів. У заході взяли участь 450 делегатів партії з усіх областей України.

Також обрано нові керівні органи РУХу – Політичну раду, Центральний провід та Центральну контрольно-ревізійну комісію.

Новий лідер РУХу Кривенко у своїй промові зазначив: "Народний Рух України заявляє про свою готовність відкрити двері новим людям. У всіх регіонах нашої країни ми повинні залучати до себе авторитетних представників громадянського суспільства. Ми впевнені, що такі люди допоможуть докорінно оновити владу і розпочати справжні зміни".

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Василь Куйбіда очолював партію Народний Рух України з травня 2013 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги кривенко рух
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