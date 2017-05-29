Народний Рух очолив депутат від БПП Кривенко

Новий лідер РУХу хоче залучати до партії авторитетних представників громадянського суспільства у всіх регіонах України.
Як повідомляє прес-служба партії, під з'їзду партії 28 травня в Києв Кривенко набрав близько 80% голосів делегатів Зборів. У заході взяли участь 450 делегатів партії з усіх областей України.
Також обрано нові керівні органи РУХу – Політичну раду, Центральний провід та Центральну контрольно-ревізійну комісію.
Новий лідер РУХу Кривенко у своїй промові зазначив: "Народний Рух України заявляє про свою готовність відкрити двері новим людям. У всіх регіонах нашої країни ми повинні залучати до себе авторитетних представників громадянського суспільства. Ми впевнені, що такі люди допоможуть докорінно оновити владу і розпочати справжні зміни".
Василь Куйбіда очолював партію Народний Рух України з травня 2013 року.DT.UA