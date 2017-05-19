НАБУ не ініціювало зняття недоторканності з Лозового

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Кримінальні провадження щодо депутатів зареєстровані за результатами аналізу електронних декларацій депутатів.

У НАБУ зацікавилися декларацією Лозового Facebook/ Андрій Лозовий

Національне антикорупційне бюро здійснює досудове слідство у кримінальних провадженнях, відкритих щодо народних депутатів. Але детективи НАБУ брали участь у складанні подання про позбавлення депутатської недоторканності лише одного з них – Дейдея.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ст. 368-2 Кримінального кодексу україни – "Незаконне збагачення", повідомили у прес-службі НАБУ.

У Бюро уточнили, що кримінальні провадження щодо депутатів зареєстровані за результатами аналізу їх електронних декларацій, а також за клопотанням громадських організацій.

"Що стосується інших підозр, то в їх підготовці детективи не брали. НАБУ поки невідомо, на підставі яких матеріалів досудового розслідування підготовлені ці документи. Тому Бюро поки що утримується від коментарів щодо їх змісту та обґрунтованості", – пояснили в НАБУ.

Нагадаємо, 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова ("Відродження"), Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія). Після перевірки ГПУ, НАБУ і САП електронних декларацій депутатів були зареєстровані кримінальні провадження за статтями про ухилення від сплати податків, декларуванні неправдивої інформації та про незаконне збагачення.