На зустрічі з Меркель Порошенко підніме питання про продовження на рік санкцій ЄС проти Росії

Глава держави обговорить ситуацію в Донбасі і тиск на РФ з лідерами "Великої сімки".

Порошенко зустрінеться з Меркель 20 травня

Президент України Петро Порошенко має намір ініціюватина 12 місяців. Це питання він підніме під час переговорів із лідерами Євросоюзу та країн-членів ЄС, у тому числі, під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні 20 травня.

"Я ставитиму питання про продовження санкцій не на 6, а на 12 місяців. Ми робитимемо все, щоб все більше мотивувати Росію прийти за стіл переговорів, виконати "Мінськ", вивести свої війська з української території та припинити агресію", – заявив глава держави під час включення з Мальти ввечері в понеділок, 15 травня, яке транслювалося телеканалом ICTV.

Консультації щодо ситуації в Донбасі та про продовження дипломатичного, політичного та економічного тиску на РФ Порошенко проведе з лідерами G7, першою з яких стане Меркель.

"Я збираюся найближчим часом провести консультації з лідерами "Великої сімки". Сьогодні у Ангели Меркель відбулася зустріч з новим президентом Франції Еммануелем Макроном, і ми дуже ретельно обговорюватимемо координацію наших дій. Також заплановані телефонні розмови та зустрічі з іншими лідерами", – повідомив український президент.

Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до миру.

Як повідомлялося, 17 травня Порошенко відвідає Страсбург для підписання документа про надання Європейським Союзом Україні безвізового режиму, а 20-21 травня президент України проведе в Берліні переговори з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель про підготовку чергової зустрічі в "нормандському форматі", в якій вперше візьме участь новий президент Франції Еммануель Макрон.