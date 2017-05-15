На посаду голови Конституційного суду претендують два кандидати – ЗМІ

До виборів, які заплановані на п'ятницю, може з'явитися ще один претендент.

Вибори голови КСУ відбудуться в останній день передбаченого законодавством строку morozzz / Depositphotos

Вибори новогомають відбутися в п'ятницю, 19 травня, повідомляють "Українські новини" з посиланням на власне джерело в КСУ.

Співрозмовник уточнив, що на даний момент на вакантну посаду претендують два кандидати, але тривають переговори про висунення ще одного претендента.

Нагадаємо, 27 квітня судді Конституційного суду Микола Мельник, Сергій Сас, Ігор Сліденко і Станіслав Шевчук ініціювали проведення спеціального засідання КСУ з метою обрання нового голови. Термін повноважень голови КСУ Юрія Баулін закінчився ще 18 березня, але він продовжує керувати судом у статусі в. о. як старший за віком суддя.

19 травня – це крайня дата проведення виборів, так як згідно з регламентом КСУ новий голова суду vf' бути обраний не пізніше ніж через два місяці після закінчення повноважень свого попередника.

Як відомо, шестеро досі діючих суддів КСУ працювали у складі суду на момент винесення рішення про розширення повноважень колишнього президента Віктора Януковича. Це – голова КС Юрій Баулін та судді Василь Бринцев, Сергій Вдовиченко, Михайло Гультай, Михайло Запорожець та Наталя Шаптала. За даними слідства, вони отримували гроші з "чорної каси" Партії регіонів.

Докладніше читайте в інтерв'ю Оксани Денисової з головою департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".