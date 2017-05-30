На дострокових виборів до Ради можуть пройти вісім партій

Рейтинги найбільших політичних сил істотно не змінюються: їх підтримка перебуває біля рівня 10%.

У разі дострокових виборів у Раді буде більше колишніх регіоналів і прихильників Юлії Тимошенко Василь Артюшенко, DT.UA

У разімають шанси подолати 5%-ний бар'єр до восьми політичних сил, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Серед тих, хто має намір взяти участь у голосуванні і визначився з вибором, готові віддати свої голоси за партію "Батьківщина" 13,9% респондентів, за партію "Опозиційний блок" - 10,4%, за партію "БПП Солідарність" - 10,2%, за "Радикальну партію" - 9,5%, за партію "За життя" - 9,2%, за партію "Громадянська позиція" - 7,7%, за "Самопоміч" - 7,1%, за партію "Свобода" - 6,6% опитаних.

Соціологічна група "Рейтинг"

Інші партії поки мають значно меншу підтримку.

Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводився 12-20 травня 2017 року серед 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Позачергові парламентські вибори пройшли в Україні 26 жовтня 2014 року. За партійними списками на них переміг "Народний фронт", отримавши 22,14% голосів виборців. За "Блок Петра Порошенка" проголосували 21,81% громадян, "Самопоміч" отримала 10,97%, "Опозиційний блок" – 9,43%, "Радикальна партія Олега Ляшка" – 7,44%, "Батьківщина" – 5,68%. Інші партії не подолали 5%-й бар'єр.

Чергові парламентські вибори повинні пройти через 2,5 роки – восени 2019 року.