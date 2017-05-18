На дострокових виборах у Раду можуть пройти сім-вісім партій – Центр Разумкова

Підтримка будь-якої з політичних сил в Україні зараз не перевищує 10%. У разі дострокових виборів склад Ради суттєво зміниться.

Дострокові вибори принесуть непередбачувані результати Ольга Кононенко, ZN.UA

Намають шанси подолати 5%-ний бар'єр до восьми політичних сил, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, з тих громадян, які мають намір взяти участь у виборах, 11,2% проголосували б за партію "Батьківщина", 9,8% - за партію "Блок Петра Порошенка", 9,6% - за партію "Громадянська позиція", 8,5% - за партію "За життя", 8,4% через "Радикальну партію", 6,9% -за "Самопоміч", 6,5% - за "Опозиційний блок".

Крім того, має шанси пройти в Раду Об'єднання правих партій ("Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус"), за яке готові проголосувати 4,2% громадян.

Інші політичні сили набирають менше 3% голосів кожна.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 квітня 2017 року серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Позачергові парламентські вибори пройшли в Україні 26 жовтня 2014 року. За партійними списками на них переміг "Народний фронт", отримавши 22,14% голосів виборців. За "Блок Петра Порошенка" проголосували 21,81% громадян, "Самопоміч" отримала 10,97%, "Опозиційний блок" – 9,43%, "Радикальна партія Олега Ляшка" – 7,44%, "Батьківщина" – 5,68%. Інші партії не подолали 5%-й бар'єр.

Чергові парламентські вибори повинні пройти через 2,5 роки – восени 2019 року.