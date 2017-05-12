На члена НАЗК Радецького склали адмінпротокол

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Радецький назвав звинувачення сфабрикованими в конфлікті інтересів.

Заступника голови НАЗК Радецького викрили у конфлікті інтересів 112 Україна

На заступника голови Національного агентства з запобіганню корупціїсклали адміністративний протокол за порушення норм антикорупційного законодавства.

Як повідомили в прес-службі Нацполіції, один з членів НАЗК порушив вимоги ст. 28 профільного закону.

"Він не повідомив НАЗК, що у нього реальний конфлікт інтересів під час розгляду листа ГПУ і надалі погодив проект рішення про відмову у повній перевірці декларації одного з суддів Печерського суду Києва за 2015 і 2016 роки", – пояснили в поліції.

За даними слідства, саме цей суддя раніше розглядав адміністративну справу щодо члена НАЗК і визнав його невинним.

Як повідомляє "Українська правда", цим членом НАЗК є заступник глави відомства Руслан Радецький. Раніше поліція склала на нього адмінпротокол за керування автомобілем у нетверезому стані, але Печерський суд закрив провадження у зв'язку з відсутністю складу правопорушення.

За даними "Українських новин", Радецький міг вплинути на рішення про відтермінування повної перевірки судді Печерського суду Христини Тарасюк, яка в лютому розглядала провадження щодо нього.

Сам Радецький заявив, що поліція сфабрикувала справу з метою надання політичного тиску на НАЗК напередодні розгляду Верховної Ради законопроекту про "перезавантаження" Агентства.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 29 березня порадив всім членам НАЗК написати заяви про відставку у зв'язку з тяганиною в налагодженні роботи Реєстру електронних декларацій.

31 березня голова НАЗК Наталія Корчак накинулася з критикою на свого заступника Руслана Радецького, звинувативши його у безвідповідальності та фактичне саботування роботи агентства.

Читайте інтерв'ю Руслана Радецького DT.UA у матеріалі Валентини Самар "НАЗК. Зміна "смотрящих"?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".