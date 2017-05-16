Місце Артеменка в Раді займе бізнесвумен із Донецька

Валерія Заружко є керівним партнером агенства нерухомості "007".

За словами Ляшка, Заружко займається питаннями біженців

У зв'язку з позбавленням Андрія Артеменка депутатських повноважень його місце у Верховній раді займе 28-й номер виборчого списку Радикальної партії Олега Ляшка - бізнесвумен з Донецька Валерія Заружко.

Згідно з даними ЦВК, Заружко є керівним партнером агенства нерухомості "007". За словами глави "Радикальної партії" Олега Ляшка, Заружко буде як і раніше займатися "допомогою біженцям та переселенцям, підтримкою дітей з багатодітних сімей".

Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада достроково позбавила мандата позафракційного депутата Андрія Артеменка, який пройшов у парламент за списками "Радикальної партії". У лютому 2017 року газета The New York Times повідомила, що Артеменко передав Майклу Флінну (колишньому раднику президента Дональда Трампа) план нормалізації відносин між Україною і Росією: план передбачав виведення російських військ з Донбасу і проведення референдуму про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

"Радикальна партія" виключила депутата з фракції, а 29 квітня 2017 президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутата Артеменка.