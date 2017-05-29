Полторак розповів про розширення військової співпраці України та Чехії

Оборонні відомства обох країн поглиблять співпрацю у військовій сфері та розширять військово-медичне забезпечення.

Полторак обговорив з чеським колегою перспективи військового співробітництва двох країн Василь Артюшенко, DT.UA

Україна та Чехія розширюватимуть співпрацю у військово-технічній сфері та, повідомив міністр оборони України Степан Полторак після зустрічі з чеським колегою, міністром оборони Чеської Республіки Мартіном Стропницьким.

"Ми обговорили питання спільної участі наших відомств у багатонаціональних навчаннях, які заплановані і відпрацьовані в ході нашого плану співпраці на 2017 рік. Ми розглянули питання, пов'язані з заходами щодо підготовки військ і логістичних проектів", - цитує Полторака "УНН".

Міністр наголосив на тому, що військові відомства обох країн розглянули питання фахової підготовки військовослужбовців, зокрема, сил спеціальних операцій, інженерних і снайперських підрозділів.

"Ми розглянули можливість розширення співпраці у військово-технічній взаємодії і співпраці на всіх рівнях, а також розглянули питання можливості надання і розширення нашої співпраці у військово-технічному забезпеченні ЗСУ", - розповів міністр оборони.

Крім того, міністри оборони України та Чехії торкнулись питання безпекової ситуації у світі. В рамках цієї дискусії Степан Полторак поінформував колегу про ситуацію в Донбасі, стан виконання Мінських угод та "надзвичайно високий рівень порушення терористичними угрупованнями з боку РФ".

Нагадаємо, у квітні Степан Полторак під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі обговорив ситуацію з безпекою в Україні, а також стан реформування Міноборони і ЗСУ.

У травні він надав голові Комітету оборони Бундестагу Вольфгангу Гелльміху конкретні відеодокази порушення Росією Мінських угод.