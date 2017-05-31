Міністр інформполітики Стець подав у відставку через стан здоров'я

У грудні 2015 року Стець ужеп подавав у відставку. Зараз у нього проблеми зі здоров'ям.

Юрій Стець йде з поста міністра за станом здоров'я kmu.gov.ua

подав передседателю Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра інформаційної політики України.

"Міністр мав розмову з керівництвом та членами уряду, яким повідомив про своє рішення. Причиною відставки є погіршення стану здоров'я. Жодних політичних чи інших мотивів не існує", - заявив держсекретар Мининформполитики Артем Біденко.

За його словами, зараз Стець знаходиться на лікарняному.

Як стало відомо DT.UA, Стець вже повідомив про своє рішення прем'єру Володимиру Гройсману та членам уряду на закритій частині засідання уряду в середу, 31 травня. Зараз заява реєструється в апараті Кабміну.

Сам Стець в коментарі DT.UA підтвердив дану інформацію.

8 грудня 2015 року Стець офіційно заявив про відставку з посади міністра інформаційної політики України. До цього він заявив про намір відзвітувати про свою роботу. "Я думаю, що до 3 грудня мені все вдасться і, як я і обіцяв, 3 грудня 2015 року я після року моєї роботи має намір відзвітувати перед суспільством і перед коаліцією в парламенті, написати заяву і оголосити про свою відставку", - заявив він. Але тоді він у відставку не пішов.