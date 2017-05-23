Міністр агрополітики України Кутовий подав у відставку

Кутовий завершує політичну кар'єру і планує зосередитись на питаннях залучення інвестицій в економіку України.
"Завершується 5 рік моєї роботи на політичній ниві. Дякую всім, з ким разом нам вдалося змінити бачення на світоглядні питання", - написав Кутовий на своїй сторінці у Facebook і розмістив копію заяви про відставку.
Кутовий повідомив найближчим часом планує зосередитись на питаннях залучення інвестицій в економіку України.
Міністр попросив колег по парламенту "поставитися до заяви із розумінням і проголосувати її".
Тарас Кутовий був призначений в уряд Володимира Гройсмана 14 квітня 2016 року за квотою "Блока Петра Порошенка".
Про план реформ Міністерства аграрної політики читайте в статті міністра Тараса Кутового для DT.UA "3+5" - проста арифметика стратегії розвитку АПК".
Кутовий в 2004-2009 роках був фінансовим директором ЗАТ "Інвестиційна компанія" XXI століття ", в 2010-2011 роках - президентом ПАТ" Компанія "Райз".
З грудня 2014 року очолював комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, був заступник голови парламентської фракції "Блок Петра Порошенка".DT.UA