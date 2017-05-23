Міністр агрополітики України Кутовий подав у відставку

Кутовий завершує політичну кар'єру і планує зосередитись на питаннях залучення інвестицій в економіку України.

Міністр Кутовий просить парламент проголосувати за його відставку Министерство аграрної політики і продовольства України/Facebook

Міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий заявив, що подає у відставку.

"Завершується 5 рік моєї роботи на політичній ниві. Дякую всім, з ким разом нам вдалося змінити бачення на світоглядні питання", - написав Кутовий на своїй сторінці у Facebook і розмістив копію заяви про відставку.

Кутовий повідомив найближчим часом планує зосередитись на питаннях залучення інвестицій в економіку України.

Міністр попросив колег по парламенту "поставитися до заяви із розумінням і проголосувати її".

Тарас Кутовий був призначений в уряд Володимира Гройсмана 14 квітня 2016 року за квотою "Блока Петра Порошенка".

Про план реформ Міністерства аграрної політики читайте в статті міністра Тараса Кутового для DT.UA "3+5" - проста арифметика стратегії розвитку АПК".

Кутовий в 2004-2009 роках був фінансовим директором ЗАТ "Інвестиційна компанія" XXI століття ", в 2010-2011 роках - президентом ПАТ" Компанія "Райз".

З грудня 2014 року очолював комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, був заступник голови парламентської фракції "Блок Петра Порошенка".