Мінгареллі нагадав Парубію про необхідність оновлення складу ЦВК

Україні важливо швидко прогресувати в області реформування виборчого законодавства, заявив посол ЄС в Україні.
"В основі відкритої демократії лежить відкритий виборчий процес, який, напевно, є найважливішою основою, стовпом доступу громадськості до системи державного управління. І, безумовно, Україні необхідно ще довго впроваджувати процес реформування виборчого законодавства та оновлення Центральної виборчої комісії", - заявив дипломат в ході відкриття Глобальної конференції відкритості органів державної влади в Києві.
"Я знаю, пане Андрію, що для Вас це не сюрприз, але для нас дійсно дуже важливо, щоб ви (Україна – ред.) швидко прогресували в цих двох важливих напрямках", - додав він.
Нагадаємо, що семирічний термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК закінчився ще 1 червня 2014 року, але склад комісії не оновлено до цих пір.
У червні 2016 року президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради кандидатури нових членів Центральної виборчої комісії. Однак у жовтні голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що вони не знаходять підтримки в парламенті.
Як писала своїй статті для DT.UA координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, "на тлі врученого детективами НАБУ повідомлення про підозру чинному главі комісії Михайлу Охендовському бездіяльність парламенту і неактивність президента заганятимуть в глухий кут інституційну підготовку доленосних для України виборів 2019 року".
Детальніше про оновлення ЦВК читайте у матеріалі Ольги Айвазовської "ЦВК: contra spem spero" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Інтерфакс-Україна