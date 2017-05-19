Мінгареллі нагадав Парубію про необхідність оновлення складу ЦВК

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Україні важливо швидко прогресувати в області реформування виборчого законодавства, заявив посол ЄС в Україні.

У ЄС чекають оновлення складу української ЦВК Василь Артюшенко, DT.UA

Глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі звернув увагу голови Верховної ради України Андрія Парубія на необхідність якнайшвидшого реформування виборчої системи та оновлення складу Центральної виборчої комісії ().

"В основі відкритої демократії лежить відкритий виборчий процес, який, напевно, є найважливішою основою, стовпом доступу громадськості до системи державного управління. І, безумовно, Україні необхідно ще довго впроваджувати процес реформування виборчого законодавства та оновлення Центральної виборчої комісії", - заявив дипломат в ході відкриття Глобальної конференції відкритості органів державної влади в Києві.

"Я знаю, пане Андрію, що для Вас це не сюрприз, але для нас дійсно дуже важливо, щоб ви (Україна – ред.) швидко прогресували в цих двох важливих напрямках", - додав він.

Нагадаємо, що семирічний термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК закінчився ще 1 червня 2014 року, але склад комісії не оновлено до цих пір.

У червні 2016 року президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради кандидатури нових членів Центральної виборчої комісії. Однак у жовтні голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що вони не знаходять підтримки в парламенті.

Як писала своїй статті для DT.UA координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, "на тлі врученого детективами НАБУ повідомлення про підозру чинному главі комісії Михайлу Охендовському бездіяльність парламенту і неактивність президента заганятимуть в глухий кут інституційну підготовку доленосних для України виборів 2019 року".

Детальніше про оновлення ЦВК читайте у матеріалі Ольги Айвазовської "ЦВК: contra spem spero" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".