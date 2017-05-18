Мін'юст та ЄБРР погодили створення команди підтримки реформ

У першу чергу, мова йде про енергетику та земельної реформи.

ЄББ допоможе Україні провести земельну реформу ru.publika.md

Міністр юстиції Павло Петренко і директорФрансіс Маліж обговорили та погодили створення в Україні команди підтримки реформ.

"Домовилися про створення і запуску команди підтримки реформ. Найближчим часом Мін'юст підготує свої пропозиції щодо бачення роботи цієї структури", – повідомив Петренко на своїй сторінці в Facebook увечері в середу, 17 травня.

Крім того, співрозмовники обговорили консолідацію зусиль у проведенні реформ, які підтримує ЄБРР. Зокрема, йдеться про енергетику, дерегуляцію, земельну реформу та підтримки малого й середнього бізнесу, пояснив міністр.

Як повідомлялося, в 2016 році ЄБРР інвестував у проекти в Україні 581 млн євро - на 41,73% менше, ніж у 2015 році (997 млн євро). При цьому банк залишається найбільшим інвестором і одним з найважливіших ініціаторів реформ в Україні.

Крім того, у травні більшість акціонерів ЄБРР підтримали продовження обмежень на проекти банку в Росії.