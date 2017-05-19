Меркель прийме Порошенка в урядовій резиденції 20 травня

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Зустріч у палаці Мезеберг почнеться в 13:00 за місцевим часом.

Порошенко зустрінеться з Меркель у палаці 18-го століття © Bundesregierung

Президент Україниі федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель проведуть переговори в рамках офіційного візиту українського президента в ФРН.

"20 травня президент України Петро Порошенко здійснить одноденний робочий візит до Німеччини на запрошення федерального канцлера ФРН Ангели Меркель. Переговори лідерів двох держав пройдуть у резиденції федерального уряду – палаці Мезеберг (Гранзе, земля Бранденбург)", - повідомляє прес-служба глави держави.

Початок зустрічі заплановано на 13:00 за місцевим часом.

Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до миру.

Як повідомлялося, 20 травня президент України проведе в Німеччині переговори з федеральним канцлером Ангелою Меркель про підготовку чергової зустрічі в "нормандському форматі", в якій вперше візьме участь новий президент Франції Еммануель Макрон.