Топ Новини
<
>

Меркель прийме Порошенка в урядовій резиденції 20 травня

19 травня в 22:45

Зустріч у палаці Мезеберг почнеться в 13:00 за місцевим часом.

 

Меркель Порошенко Меркель
Порошенко зустрінеться з Меркель у палаці 18-го століття
© Bundesregierung
Президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель проведуть переговори в рамках офіційного візиту українського президента в ФРН.

"20 травня президент України Петро Порошенко здійснить одноденний робочий візит до Німеччини на запрошення федерального канцлера ФРН Ангели Меркель. Переговори лідерів двох держав пройдуть у резиденції федерального уряду – палаці Мезеберг (Гранзе, земля Бранденбург)", - повідомляє прес-служба глави держави.

Початок зустрічі заплановано на 13:00 за місцевим часом.

Читайте також: На зустрічі з Меркель Порошенко підніме питання про продовження на рік санкцій ЄС проти Росії

Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до миру.

Як повідомлялося, 20 травня президент України проведе в Німеччині переговори з федеральним канцлером Ангелою Меркель про підготовку чергової зустрічі в "нормандському форматі", в якій вперше візьме участь новий президент Франції Еммануель Макрон.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Порошенко Меркель переговори Україна Німеччина ЄС
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...