Меркель прийме Порошенка в урядовій резиденції 20 травня

Зустріч у палаці Мезеберг почнеться в 13:00 за місцевим часом.
"20 травня президент України Петро Порошенко здійснить одноденний робочий візит до Німеччини на запрошення федерального канцлера ФРН Ангели Меркель. Переговори лідерів двох держав пройдуть у резиденції федерального уряду – палаці Мезеберг (Гранзе, земля Бранденбург)", - повідомляє прес-служба глави держави.
Початок зустрічі заплановано на 13:00 за місцевим часом.
Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до миру.
Як повідомлялося, 20 травня президент України проведе в Німеччині переговори з федеральним канцлером Ангелою Меркель про підготовку чергової зустрічі в "нормандському форматі", в якій вперше візьме участь новий президент Франції Еммануель Макрон.DT.UA