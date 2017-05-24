Меркель кличе "нормандську четвірку" на саміт

Контакт між лідерами країн четвірки потрібно встановити якнайшвидше, вважає канцлер Німеччини.
На ньому буде обговорюватися питання врегулювання конфлікту в Донбасі, пише "Укрінформ" з посиланням на інформацію німецького видання Der Tagesspiegel.
"Ми негайно будемо шукати можливості для чотирьох глав держав і урядів – три президенти і я – для того, щоб встановити контакт", – сказала Меркель.
Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 в червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до світу.
Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що президент Росії Володимир Путін використовує період виборів у Німеччині та Франції, щоб поставити на паузу роботу "нормандської четвірки".
Нагадаємо, що 24 березня зустріч представників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" у Парижі пройшла без участі Росії.
Укрінформ