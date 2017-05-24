Меркель кличе "нормандську четвірку" на саміт



Контакт між лідерами країн четвірки потрібно встановити якнайшвидше, вважає канцлер Німеччини.

Меркель хоче зібрати разом "нормандську четврку" tvc.ru

Канцлер Німеччини Ангела Меркель скликає лідерів країн "Нормандської четвірки" на саміт.

На ньому буде обговорюватися питання врегулювання конфлікту в Донбасі, пише "Укрінформ" з посиланням на інформацію німецького видання Der Tagesspiegel.

"Ми негайно будемо шукати можливості для чотирьох глав держав і урядів – три президенти і я – для того, щоб встановити контакт", – сказала Меркель.

Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 в червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до світу.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що президент Росії Володимир Путін використовує період виборів у Німеччині та Франції, щоб поставити на паузу роботу "нормандської четвірки".

Нагадаємо, що 24 березня зустріч представників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" у Парижі пройшла без участі Росії.