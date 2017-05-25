Мер Дніпра заявив про готовність вийти з партії "Укроп"

Філатов поставив ультиматум "Укропу"

Мер Дніпра Бориса Філатова готовий вийти з партії "Укроп", якщо політрада не виконає його ультиматум, про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.



Зокрема, Філатов зажадав "привести в почуття" члена комісії партійного контролю "Укроп", народного депутата Віталія Купрія (позафракційний).



"Моє терпіння лопнуло. Або політрада "Укроп" призведе в почутті боягузливу і брехливу тварину по кличці Купрій або мені доведеться розпрощатися з партією. Я не збираюся сидіти за одним стіл з покидьком, який кришує незаконні забудовники Каснера і який поливає мене бруд за гроші в телевізорі. . Так, це ультиматум. Настійно чекаю офіційної реакції і призначення засідання політради", - заявив Філатов.