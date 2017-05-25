Топ Новини
<
>

Мер Дніпра заявив про готовність вийти з партії "Укроп"

25 травня в 22:49
Філатов висунув ультиматум політраді партії.
филатов
Філатов поставив ультиматум "Укропу"

Мер Дніпра Бориса Філатова готовий вийти з партії "Укроп", якщо політрада не виконає його ультиматум, про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.
 
Зокрема, Філатов зажадав "привести в почуття" члена комісії партійного контролю "Укроп", народного депутата Віталія Купрія (позафракційний).
 
"Моє терпіння лопнуло. Або політрада "Укроп" призведе в почутті боягузливу і брехливу тварину по кличці Купрій або мені доведеться розпрощатися з партією. Я не збираюся сидіти за одним стіл з покидьком, який кришує незаконні забудовники Каснера і який поливає мене бруд за гроші в телевізорі. . Так, це ультиматум. Настійно чекаю офіційної реакції і призначення засідання політради", - заявив Філатов. 

 
 
 
Печерський районний суд Києва виніс рішення про конфіскацію у політичній партії "Укроп" партійних внесків на суму 468 тис. грн, заявила глава Національного агентства України з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак.
За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги УКРОП партії Філатов ПРО ультиматум Дніпро мер Київ суд засідання рішення
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...