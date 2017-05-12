Майбутній саміт НАТО міг би стати майданчиком для зустрічі Порошенка з Трампом – оглядач

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Запит Києва на візит президента Порошенка до США залишається без відповіді.

Травневий саміт НАТО надає кращу можливість для особистої зустрічі Трампа з Порошенком Сайт президента України

Намічений на 25 травня саміт НАТО у Брюселі міг би стати вдалим майданчиком для зустрічі президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом, пише в своїй статті дляТетяна Силіна.

За її словами, українська та американська сторони вже пройшли шлях, необхідний для того, щоб перейти до змістовного спілкування на рівні глав держав.

"В принципі, українська та американська сторони вже пройшли необхідний шлях, накопичили достатню кількість двосторонніх зустрічей на різних рівнях, щоб перейти до змістовного, а не протокольного спілкування на найвищому. Запит Києва на візит президента Порошенка до США зроблено вже досить давно. Відповіді поки немає", – вказує автор.

"Наскільки нам відомо, українська сторона дала зрозуміти американським партнерам, що було б недоцільно організовувати зустріч Трамп—Порошенко після зустрічі Трамп—Путін, яка, як сподіваються в Москві, може відбутися в липні під час саміту "великої двадцятки" в Німеччині. Саміт НАТО 25 травня у Брюсселі — єдина можливість для особистого знайомства Трампа з Порошенком до липня", – підсумовує вона, вказуючи на важливість порядку зустрічей в символічному плані.

Можливість зустрічі Порошенка і Трампа на полях саміту залежить також від того, чи буде на ньому функціонувати формат, що дозволяє залучати до переговорів лідерів країн, що не входять до НАТО.

Детальніше про підсумки зустрічей президента США Дональда Трампа з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим читайте в статті Тетяни Сіліної "Трикутник в Овальному кабінеті" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".