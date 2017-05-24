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Луценко виступає в Раді зі звітом про виконану роботу: онлайн-трансляція

24 травня в 12:35

Після виступу народні депутати України зможуть задати питання Генеральному прокурору.

Юрий Луценко
Луценуо відповість у Раді на запитання депутатів
Василь Артюшенко, DT.UA
Генеральний прокурор України Юрій Луценко виступає у Верховній Раді зі звітом про продовженої роботі в середу, 24 травня.

Виступ Луценка заплановано на 12:30. Відповідне рішення на пленарному засіданні у вівторок підтримав 241 народний депутат.

"Півгодини буде виступ, потім будуть запитання від фракцій, від депутатів питання, щоб всі, хто бажає, могли задати свої питання", - зазначив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Раніше сам Юрій Луценко повідомив про готовність виступити з доповіддю в найближчу середу.

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги Луценко Рада прокурор депутат
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