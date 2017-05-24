Луценко: В країна не вистачає суддів, банально нікому виносити вироки

В 2016 році було направлено до суду 1739 обвинувальних актів, а вироків ухвалено стосовно 492 осіб. У поточному році вже направлено 700 проваджень, а судових рішень отримано лише щодо 230 осіб.

Однією з головних причин малої кількості вироків по вже переданим у суди обвинуваченням є кризова ситуація з чисельністю суддів у країні. Про це 24 травня у Верховній Раді заявив генпрокурор Луценко під час презентації свого звіту за результатами першого року роботи на посаді.

"Нам, як і всіх правоохоронній системі, в тім числі – новоствореним органам дорікають: у вас багато справ, але немає вироків. Це правда, що співвідношення направлених до суду проваджень та судових вироків є жахливим", - зазначив він.

Генеральний прокурор навів дані статистики, згідно яких, у 2015 році правоохоронними органами держави скеровано до суду 1696 справ, а завершено судових слухань та винесено обвинувальних вироків лише стосовно 755 осіб. У 2016 році направлено до суду 1739 обвинувальних актів, а вироків ухвалено стосовно 492 осіб. У поточному році вже направлено 700 проваджень, а судових рішень отримано лише щодо 230 осіб.

"Прикрим є й те, що навіть по винесеним вироками лише 104 таких особи засуджені до позбавлення волі. Такий стан справ вимагає негайних змін", - підкреслив він.

За словами Луценка, однією з причин цієї кризової ситуації є чисельність суддів у судах.

"У нас банально нікому судити і виносити вироки. Для прикладу, в Дарницькому, Оболонському та Подільському районних судах столиці є лише чотири судді, п'ять суддів – у Голосіївському, Печерському та Соломʼянському районних судах. При цьому за 2016–2017 роки кількість кримінальних проваджень, що надійшли на розгляд, сягає подекуди тисячі! Наприклад, Соломʼянський суд – 2069 справ, Дарницький – 1163, Печерський – 857. Як на мене, оптимальною є зміна ситуації через спеціалізацію суддів з розгляду корупційних правопорушень у місцевих та апеляційних судах, а у Верховному суді – створення відповідно окремої палати. Наголошую – з числа нових, набраних на конкурсі суддів", - зазначив генпрокурор.

Як повідомив Луценко, законопроект з цього питання вже знаходиться на розгляді профільного комітету парламенту.

"Рік тому, коли в цьому залі мене призначили генеральним прокурором, я розумів, що тепер для відновлення справедливості я можу опертися на Закон. Ми діятимемо крок за кроком. Справедливість і Закон будуть встановлені", - підкреслив він.