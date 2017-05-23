Луценко проситиме Раду зняти недоторканність тільки з одного депутата

Минулого тижня Луценко анонсував подання в Раду на трьох депутатів. Щодо двох вже передумав.

Луценко передумав знімати імунітет з депутатів з "Народного фронту" і "Радикальної партії" Василь Артюшенко, DT.UA

Генеральний прокурорнаправить до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з Геннадія Бобова (група "Відродження"), повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Вивчивши матеріали трьох подань на народних депутатів в частині фактажу, сьогодні було прийнято рішення направити до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Геннадія Бобова", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, ще два подання на депутатів Андрія Лозового та Євгена Дейдея Луценко повернув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на доопрацювання.

Нагадаємо, що 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова ("Відродження"), Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія).

Після перевірки ГПУ, НАБУ і САП електронних декларацій депутатів були зареєстровані кримінальні провадження за статтями про ухилення від сплати податків, декларуванні неправдивої інформації та про незаконне збагачення.