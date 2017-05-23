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Луценко проситиме Раду зняти недоторканність тільки з одного депутата

23 травня в 14:38

Минулого тижня Луценко анонсував подання в Раду на трьох депутатів. Щодо двох вже передумав.

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Луценко передумав знімати імунітет з депутатів з "Народного фронту" і "Радикальної партії"
Василь Артюшенко, DT.UA
Генеральний прокурор Юрій Луценко направить до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з Геннадія Бобова (група "Відродження"), повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Вивчивши матеріали трьох подань на народних депутатів в частині фактажу, сьогодні було прийнято рішення направити до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Геннадія Бобова", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, ще два подання на депутатів Андрія Лозового та Євгена Дейдея Луценко повернув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на доопрацювання.

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Нагадаємо, що 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова ("Відродження"), Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія).

Після перевірки ГПУ, НАБУ і САП електронних декларацій депутатів були зареєстровані кримінальні провадження за статтями про ухилення від сплати податків, декларуванні неправдивої інформації та про незаконне збагачення.

За матеріалами: DT.UA
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Теги депутат Рада Луценко недоторканність
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