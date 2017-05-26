Луценко пообіцяв завершити розслідування справи Гонгадзе до звільнення з ГПУ

Генпрокурор спрогнозував терміни свого звільнення з посади.

Луценко був "правою рукою" Мороза під час "касетного скандалу"

Генеральний прокурорпланує залишити посаду менш ніж через рік. Відповідну заяву він зробив в ефірі телеканалу "1+1" увечері в четвер, 25 травня.

"Ще приблизно півроку. Максимум до наступного квітня – більше не витримаю", – уточнив глава ГПУ.

Він також повідомив про плани довести до логічного завершення розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе за час свого перебування на посаді.

За словами Луценка, справа перебуває на його особистому контролі, й у слідства з'явилися нові докази, які не всім сподобаються".

Юрій Луценко був одним з організаторів акції "Україна без Кучми" у 2000-2001 роках, каталізатором якого став "касетний скандал" - публікація записів, зроблених співробітником Служби охорони президента Миколою Мельниченком у кабінеті Леоніда Кучми. Плівки Мельниченка опинилися в розпорядженні лідера Соцпартії Олександра Мороза, чиїм помічником-консультантом і найближчим соратником у той час був Луценко. 28 листопада 2000 року вони оприлюднили записи, які є свідченням ймовірної причетність Кучми та його найближчого оточення до організації викрадення Гонгадзе.

Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. Мати журналіста Леся Гонгадзе відмовлялася визнавати, що знайдені останки належать її синові.

У січні минулого року суд лишив колишньому генералові МВС Олексію Пукачу довічне ув'язнення за вбивство журналіста Гонгадзе. Проте ні Пукач, ні родина Гонгадзе з вироком не згодні. На суді обвинувачений натякав, що мотиви для вбивства журналіста були у екс-президента Леоніда Кучми та голови його адміністрації Володимира Литвина.

Мирослава Гонгадзе зазначила, що суд не назвав і не покарав головних винуватців смерті її чоловіка - замовників вбивства.

У лютому 2015 року генеральний прокурор Віктор Шокін відновив досудове розслідування кримінальної справи за фактом вбивства журналіста Георгія Гонгадзе й створив слідчу групу із розслідування справи.