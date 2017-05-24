Луценко назвав своє головне досягнення за рік роботи на посаді генпрокурора

Рік тому Юрій Луценко був призначений генеральним прокурором, а президент "розв'язав йому руки". Сьогодні він звітує у Верховній Раді.

Стало відомо головне досягнення Луценко за рік роботи з розв'язаними руками Василь Артюшенко, DT.UA

Генпрокурор Юрій Луценко назвав найбільшим своїм досягненням початок суду над екс-президентом-втікачем України Віктором Януковичем.

"Найбільшим своїм досягненням за рік роботи на посаді генерального прокурора я вважають завершення слідства і початок судового процесу Януковичем, який обвинувачується у державній зраді українського народу", - сказав Луценко під час звіту у Верховній Раді.

12 травня 2016 року. Верховна Рада дала згоду на призначення Луценка генпрокурором. За проголосували 264 депутата. Після цього президент підписав указ про призначення, а сам Луценко прийняв присягу в залі парламенту. Вранці Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє Юрію Луценку, у якого немає юридичної освіти та прокурорського досвіду роботи, очолити ГПУ. Потім цей закон оперативно надрукувала газета "Голос України".

13 травня президент України Петро Порошенко представив нового генпрокурора Юрія Луценка колективу Генеральної прокуратури України. "У вас розв'язані руки - дайте результат. Це стосується Майдану, Одеси, злочинів колишньої влади", - заявив глава держави, звертаючись до Луценка.