Лозовий і Дейдей прокоментували подання ГПУ про позбавлення їх недоторканності

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Депутати заперечують свою причетність до инкриминированным злочинів і звинувачують прокуратуру у політичних переслідуваннях.

Два з трьох "клієнтів" ГПУ відреагували на заяву Луценка Василь Артюшенко, DT.UA

Народні депутати Андрій Лозовий (Радикальна партія) і Євген Дейдей (Народний фронт) заявили, що клопотання прокуратури про позбавлення їхє політичним переслідуванням.

У коментарі телеканалу "112. Україна" увечері в п'ятницю, 19 травня, Лозовий назвав його кримінальної переслідування "політичною розправою" над Радикальною партією. Депутат стверджує, що "гінці" від генпрокурора безуспішно намагалися схилити до співпраці лідера фракції Олега Ляшка, і пов'язує саме з цим інтерес ГПУ до його особи.

Аналогічну позицію озвучив також Ляшко та інші члени його партії.

Дейдей, у свою чергу, нагадав, що клопотання про позбавлення його депутатської недоторканності підготували в НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Зокрема, депутат стверджує, що заступник директора НАБУ Гізо Углава нібито "виконує вказівки Міхеїла Саакашвілі", з яким у Дейдея давній конфлікт.

"Я вас можу запевнити, що не відчуваю своєї провини, розумію, що немає жодного фактажу, і готовий постати перед будь-яким судом, перед будь-яким парламентом", – запевнив член парламентської фракції "Народного фронту", додавши, що в НАБУ його вже допитували.

Нагадаємо, 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова ("Відродження"), Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія). Після перевірки ГПУ, НАБУ і САП електронних декларацій депутатів були зареєстровані кримінальні провадження за статтями про ухилення від сплати податків, декларуванні неправдивої інформації та про незаконне збагачення.