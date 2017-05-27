КСУ повернеться до питання звільнення Бауліна наступного тижня

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Баулін та Вдовиченко написали заяви про відставку, але для її затвердження не вистачило голосів.

У вівторок Бауліна знову спробують відправити у відставку morozzz / Depositphotos

Судді Конституційного суду планують продовжити розгляд питання про звільнення колишньогоЮрія Бауліна та судді КСУ Сергія Вдовиченка, які написали заяви про відставку, у вівторок, 30 травня.

Відповідні питання включені до порядку денного, оприлюднену на офіційному сайті суду.

Як повідомлялося, на закритому засіданні 18 травня судді КСУ так і не обрали нового голову суду. Їм також не вдалося звільнити із займаних посад Бауліна і Вдовиченка.

Вибори голови суду перенесено. З 3 червня обов'язки голови КСУ виконуватиме Віктор Кривенко – як старший за віком суддя. Саме з цієї дати закінчується термін повноважень нинішнього в.о. голови КСУ Бауліна, який, тим не менш, залишиться суддею Конституційного суду.

Нагадаємо, 27 квітня судді Конституційного суду Микола Мельник, Сергій Сас, Ігор Сліденко і Станіслав Шевчук ініціювали проведення спеціального засідання КСУ з метою обрання нового голови. Термін повноважень голови КСУ Юрія Бауліна закінчився ще 18 березня, але він продовжує керувати судом у статусі в. о. як старший за віком суддя.

Згідно з регламентом КСУ новий голова суду повинен бути обраний не пізніше ніж через два місяці після закінчення повноважень свого попередника.

Як відомо, шестеро досі діючих суддів КСУ працювали у складі суду на момент винесення рішення про розширення повноважень колишнього президента Віктора Януковича. Це – голова КС Юрій Баулін та судді Василь Бринцев, Сергій Вдовиченко, Михайло Гультай, Михайло Запорожець та Наталя Шаптала. За даними слідства, вони отримували гроші з "чорної каси" Партії регіонів.

Докладніше читайте в інтерв'ю Оксани Денисової з головою департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".