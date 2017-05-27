КСУ повернеться до питання звільнення Бауліна наступного тижня

Баулін та Вдовиченко написали заяви про відставку, але для її затвердження не вистачило голосів.
Відповідні питання включені до порядку денного, оприлюднену на офіційному сайті суду.
Як повідомлялося, на закритому засіданні 18 травня судді КСУ так і не обрали нового голову суду. Їм також не вдалося звільнити із займаних посад Бауліна і Вдовиченка.
Вибори голови суду перенесено. З 3 червня обов'язки голови КСУ виконуватиме Віктор Кривенко – як старший за віком суддя. Саме з цієї дати закінчується термін повноважень нинішнього в.о. голови КСУ Бауліна, який, тим не менш, залишиться суддею Конституційного суду.
Нагадаємо, 27 квітня судді Конституційного суду Микола Мельник, Сергій Сас, Ігор Сліденко і Станіслав Шевчук ініціювали проведення спеціального засідання КСУ з метою обрання нового голови. Термін повноважень голови КСУ Юрія Бауліна закінчився ще 18 березня, але він продовжує керувати судом у статусі в. о. як старший за віком суддя.
Згідно з регламентом КСУ новий голова суду повинен бути обраний не пізніше ніж через два місяці після закінчення повноважень свого попередника.
Як відомо, шестеро досі діючих суддів КСУ працювали у складі суду на момент винесення рішення про розширення повноважень колишнього президента Віктора Януковича. Це – голова КС Юрій Баулін та судді Василь Бринцев, Сергій Вдовиченко, Михайло Гультай, Михайло Запорожець та Наталя Шаптала. За даними слідства, вони отримували гроші з "чорної каси" Партії регіонів.
Докладніше читайте в інтерв'ю Оксани Денисової з головою департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA