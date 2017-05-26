Топ Новини
<
>

Країни G7 повинні зберігати санкції проти Росії – Порошенко

26 травня в 20:07

Президент України написав колонку напередодні проведення саміту "великої сімки".

Порошенко подписал
Порошенко написав колонку в Politico
president.gov.ua
Захід повинен зберігати твердість у своїй позиції щодо санкцій проти Росії і бути готовим до їх зміцненню в разі необхідності, повідомляється в колонці президента України Петра Порошенка в виданні Politico в день проведення саміту "великої сімки" в Італії.

"G7 - клуб провідних держав і світових лідерів, з якого Росія була вигнана з ганьбою - має можливість чітко відповісти агресору. Не можна допустити, щоб Кремль змив кров з своїх рук і втік від відповідальності за крадіжку Криму і за те, що приніс війну на Донбас ", - йдеться в статті.
 
"Росія повинна виконувати Мінські угоди, особливо умови, що стосуються безпеки. Вона повинна повернути Крим Україна і відновити територіальну цілісність нашої країни в рамках міжнародно визнаних кордонів. Роблячи інші кроки, вона відкриває двері до катастрофи", - написав президент.
 
"Коли ми призупинили доступ до соціальних мереж, що знаходяться у веденні Російської Федерації, Москва відповіла масивної і скоординованої кібератакою, підтримуваної інформаційної пропагандою. Росія активізувала свої інформаційні сили, так добре відомі в Парижі, Берліні та за Атлантичним океаном, щоб захистити своїх соціальних медіа агентів , таких як "ВКонтакте" або "Однокласники", - написав він.
 
"Історія вчить нас, що умиротворення призводить до ще більшої агресії. Чим більше ви будете годувати крокодила, тим більше йому буде потрібно їжі. Тільки з позиції сили можна захистити стійкий мир і відновити стабільність. Це вимагає підвищення стійкості України шляхом підтримання життєво важливих реформ і зміцнення обороноздатності армії ", - йдеться в статті.
 
Порошенко зазначив, що Росія не припинить свою агресивну кампанію, якщо Захід не змусить її до цього.
 
"Західний світ повинен робити спільні дії і стояти разом, щоб захистити свої цінності та повага до міжнародного права ... Затримки і заспокійливі напівзаходи не тільки неефективні, але й небезпечні", - зазначив він.
 

Читайте також: Порошенко узаконив права українців на безвіз з ЄС

 
Нагадаємо, в п'ятницю, 26 травня, в місті Таорміна збираються лідери країн "Великої сімки", щоб обговорити боротьбу з тероризмом, вихід Британії з ЄС і міграційний криза. У саміті візьмуть участь канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент США Дональд Трамп, лідер Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, глава британського уряду Тереза ​​Мей і прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні.

За матеріалами: Європейська правда
Читайте також
Теги Росія Україна президент лідер Білий Великдень премія саміт Порошенко Британія інформація Крим санкції статті соціальний захід змія Італія місто вихід тероризм
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...