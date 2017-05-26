Країни G7 повинні зберігати санкції проти Росії – Порошенко

"G7 - клуб провідних держав і світових лідерів, з якого Росія була вигнана з ганьбою - має можливість чітко відповісти агресору. Не можна допустити, щоб Кремль змив кров з своїх рук і втік від відповідальності за крадіжку Криму і за те, що приніс війну на Донбас ", - йдеться в статті.



"Росія повинна виконувати Мінські угоди, особливо умови, що стосуються безпеки. Вона повинна повернути Крим Україна і відновити територіальну цілісність нашої країни в рамках міжнародно визнаних кордонів. Роблячи інші кроки, вона відкриває двері до катастрофи", - написав президент.



"Коли ми призупинили доступ до соціальних мереж, що знаходяться у веденні Російської Федерації, Москва відповіла масивної і скоординованої кібератакою, підтримуваної інформаційної пропагандою. Росія активізувала свої інформаційні сили, так добре відомі в Парижі, Берліні та за Атлантичним океаном, щоб захистити своїх соціальних медіа агентів , таких як "ВКонтакте" або "Однокласники", - написав він.



"Історія вчить нас, що умиротворення призводить до ще більшої агресії. Чим більше ви будете годувати крокодила, тим більше йому буде потрібно їжі. Тільки з позиції сили можна захистити стійкий мир і відновити стабільність. Це вимагає підвищення стійкості України шляхом підтримання життєво важливих реформ і зміцнення обороноздатності армії ", - йдеться в статті.



Порошенко зазначив, що Росія не припинить свою агресивну кампанію, якщо Захід не змусить її до цього.



"Західний світ повинен робити спільні дії і стояти разом, щоб захистити свої цінності та повага до міжнародного права ... Затримки і заспокійливі напівзаходи не тільки неефективні, але й небезпечні", - зазначив він.





Нагадаємо, в п'ятницю, 26 травня, в місті Таорміна збираються лідери країн " Великої сімки ", щоб обговорити боротьбу з тероризмом, вихід Британії з ЄС і міграційний криза. У саміті візьмуть участь канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент США Дональд Трамп, лідер Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, глава британського уряду Тереза ​​Мей і прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні.