Консультації щодо нового складу ЦВК знаходяться на заключному етапі – Парубій

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Склад ЦВК повинен був оновлений ще три роки тому. Фракції продовжують дискутувати.

Парубій пообіцяв оновити ЦВК Василь Артюшенко, DT.UA

Спікер парламенту Андрій Парубій переконаний, що Верховна Рада невдовзі оновить склад

"Я зроблю все можливе, щоб якомога швидше політичні консультації завершилися, щоб ми в найближчі тижні змогли внести до порядку денного питання нового складу Центральної виборчої комісії і проголосувати, хоча тут більшою мірою питання залежить від позиції політичних фракцій парламенту", - сказав він журналістам.

При цьому він зазначив, що політичні консультації щодо кандидатур до складу ЦВК, знаходяться на завершальному етапі.

Як писала своїй статті для DT.UA координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, "на тлі врученого детективами НАБУ повідомлення про підозру чинному главі комісії Михайлу Охендовському бездіяльність парламенту і неактивність президента заганятимуть в глухий кут інституційну підготовку доленосних для України виборів 2019 року".

Детальніше про оновлення ЦВК читайте у матеріалі Ольги Айвазовської "ЦВК: contra spem spero" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".