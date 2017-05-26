Конгресмени США не підтримають скорочення фіндопомоги Україні – сенатор

Сенатор Джин Шахін запевняє, що Україну підтримують і демократи, і республіканці.

Україна користується підтримкою у конгресі США svit24.net

Конгрес США не підтримає плани адміністрації президента Сполучених штатів Дональда Трампа на скорочення фінансової допомоги Україні, вважає сенатор Джин Шахін.

"Я думаю, що Конгрес не підтримає пропозицію адміністрації Трампа скоротити надання фінансової допомоги Україні", - заявила Шахін, повідомляє "Голос Америки".

За її словами, Україна користується підтримкою республіканців і демократів в Палаті представників. Крім того, існує дуже сильна підтримка України в Сенаті США.

Раніше повідомлялося, що Білий дім пропонує виключити з бюджету США витрати на надання безоплатної військової допомоги низці країн, серед яких і Україна. Допомогу пропонують замінити на надання кредитів на закупівлю американського військового обладнання.

У грудні 2016 року Конгрес США схвалив бюджет Пентагону на 2017 рік, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів військової допомоги Україні, що на 50 мільйонів більше, ніж у 2016 році.

Документ передбачає надання Україні летальної зброї, а також розширення військової допомоги за рахунок поставок засобів технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України й допомоги у підготовці штабних офіцерів і вищого військового командування Збройних сил України.

Нагадаємо, 22 вересня палата представників Конгресу США одноголосно схвалила закон H. R. 5094 про підтримку стабільності і демократії в Україні, положення якого передбачають, серед іншого, можливість передачі Україні летальних оборонних систем озброєнь.

Детальніше про американську військову допомогу Україні читайте в статті Юрія Бутусова "Військова техніка США для України: політичний символізм і цілепокладання" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".