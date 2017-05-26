Конгресмени США не підтримають скорочення фіндопомоги Україні – сенатор

Сенатор Джин Шахін запевняє, що Україну підтримують і демократи, і республіканці.
"Я думаю, що Конгрес не підтримає пропозицію адміністрації Трампа скоротити надання фінансової допомоги Україні", - заявила Шахін, повідомляє "Голос Америки".
За її словами, Україна користується підтримкою республіканців і демократів в Палаті представників. Крім того, існує дуже сильна підтримка України в Сенаті США.
Раніше повідомлялося, що Білий дім пропонує виключити з бюджету США витрати на надання безоплатної військової допомоги низці країн, серед яких і Україна. Допомогу пропонують замінити на надання кредитів на закупівлю американського військового обладнання.
У грудні 2016 року Конгрес США схвалив бюджет Пентагону на 2017 рік, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів військової допомоги Україні, що на 50 мільйонів більше, ніж у 2016 році.
Документ передбачає надання Україні летальної зброї, а також розширення військової допомоги за рахунок поставок засобів технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України й допомоги у підготовці штабних офіцерів і вищого військового командування Збройних сил України.
Нагадаємо, 22 вересня палата представників Конгресу США одноголосно схвалила закон H. R. 5094 про підтримку стабільності і демократії в Україні, положення якого передбачають, серед іншого, можливість передачі Україні летальних оборонних систем озброєнь.
Детальніше про американську військову допомогу Україні читайте в статті Юрія Бутусова "Військова техніка США для України: політичний символізм і цілепокладання" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Голос Америки (русская служба)