Конфлікт в Донбасі неможливо вирішити за допомогою наступальних дій – Полторак

За словами міністра оборони, основне завдання українських збройних сил на Сході України – втримати територію.

Полторак назвав головну задачу ЗСУ в Донбасі Сайт РНБО

Сутуацию, що склалася на сході України, неможливо вирішити при допомоги наступальних дій, аготуються до відбиття агресії.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив міністр оборони України Степан Полторак, відповідаючи на питання журналіста про планування керівництвом країни низки важливих рішень щодо повернення окупованого Криму та ОРДЛО під контроль Києва.

"Я говорив, що керівництво робить все, щоб повернути непідконтрольні нам Крим, Донецьк і Луганськ політично-дипломатичним шляхом, тобто, мирним шляхом. Люди, які кажуть, що міністр оборони повинен розглядати питання повернення територій військовим шляхом – просто провокатори", – зазначив глава військового відомства.

За словами Полторака, основне завдання українських збройних сил – втримати територію.

"Для цього у нас збільшилася кількість сил, покращився потенціал, готовність. Але проблему неможливо вирішити наступальними діями на Донбасі. ЗСУ готується до відбиття агресії і це наша головна задача, але говорити про те, що ми готуємося захопити Донбас – це неправильно. Це був би занадто великий подарунок Путіну", – уклав міністр.

У січні нинішнього року ЗМІ повідомляли, що сили АТО займають нові позиції у "сірій зоні", використовуючи тактику "повзучого наступу". З її допомогою ЗСУ займають території, які у відповідності з Мінськими угодами і без того повинні знаходиться під контролем Києва.

Як зазначив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець, крім Дебальцевого, "повзучий наступ" також показав свою ефективність в районі Докучаєвська, Авдіївки, районах на захід від Горлівки і північніше Маріуполя.

В результаті маневрів ЗСУ, окуповані бойовиками Докучаєвськ та Горлівка опинилися у півкільці. Українське угруповання також нависло над Ясинуватою і може просунутися до Єнакієвого.