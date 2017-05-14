Клімкін повідомив про готовність США активізувати зусилля по врегулюванню конфлікту в Донбасі

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У Вашингтона є важелі тиску на Росію.

Він розповів про результати аудієнції у Білому домі Посольство України в СШАFacebook

Сполучені Штати Америки готові приєднатися до процесу врегулювання конфлікту в Донбасі й посилити тиск на Росію, заявив міністр закордонних справ України

"Один з головних політичних сигналів - це реальне бажання приєднатися до тиску на Росію. Є дуже цікаві ідеї, але тільки про них зможу сказати пізніше, коли погодимо це з усіма нашими партнерами. І якісь моменти потрібно буде потім узгодити з Німеччиною та новообраним президентом Франції", – повідомив очільник МЗС в ефірі телеканалу ТСН увечері в неділю, 14 травня.

Клімкін, який напередодні зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майком Пенсія в Білому домі, підкреслив, що у Вашингтона достатньо важелів впливу на Кремль.

"Це можуть бути реальні політичні сигнали. Звичайно, є економічні важелі впливу, і санкції - це тільки один приклад того, що може застосовуватися далі", – додав дипломат.

Міністр уточнив, що на міжнародному рівні піднімаються питання посилення міжнародної складової на Донбасі, посилення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, створення нової місії, яка "реально контролюватиме окуповану територію Донбасу".

Нагадаємо, 11 травня голова МЗС України Павло Клімкін зустрівся із президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майком Пенсом. Клімкін під час візиту до Вашингтону обговорював можливість залучення США до "нормандського формату".