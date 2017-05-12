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Клімкін анонсував неформальну зустріч глав МЗС країн ЄС і України

12 травня в 14:39

Зустріч відбудеться в Брюсселі 15 травня.

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Клімкін 15 травня, зустрінеться у Брюсселі з главами МЗС країн ЄС
Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
Неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу та України відбудеться в Брюсселі 15 травня, повідомив глава МЗС України Павло Клімкін.

"В першу чергу, важливо, щоб як можна більше українців цим (безвізовим режимом - ред.) скористалося. Про це я буду говорити в понеділок, коли буду приймати участь у зустрічі "Україна - група друзів ЄС", тобто всі міністри закордонних справ у Брюсселі", - сказав він на бліц-брифінгу в п'ятницю в Києві.

Міністр також відзначив важливість розвитку відносин між Україною та ЄС в контексті програми "Східного партнерства".

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Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.

 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Брюссель зустріч Клімкін МЗС
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