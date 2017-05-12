Клімкін анонсував неформальну зустріч глав МЗС країн ЄС і України

Зустріч відбудеться в Брюсселі 15 травня.
"В першу чергу, важливо, щоб як можна більше українців цим (безвізовим режимом - ред.) скористалося. Про це я буду говорити в понеділок, коли буду приймати участь у зустрічі "Україна - група друзів ЄС", тобто всі міністри закордонних справ у Брюсселі", - сказав він на бліц-брифінгу в п'ятницю в Києві.
Міністр також відзначив важливість розвитку відносин між Україною та ЄС в контексті програми "Східного партнерства".
Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.
Інтерфакс-Україна