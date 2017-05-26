Китай готовий до переговорів про безвіз та ЗВТ з Україною

Пекін очікує позиції України з цього питання.
Китай не проти обговорення безвізу і зони вільної торгівлі з Україною
Посол Китаю в Україні Вей Ду повідомив, що його країна готова до переговорів з Україною щодо запровадження зони вільної торгівлі та взаємного безвізового режиму. Посол підкреслює, що Китай чекає сигналу від України і готовий відразу перейти до переговорів з цих питань.
Раніше посол КНР в Україні Ду Вей заявив, що Пекін твердо підтримує територіальну цілісність та суверенітет України
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У листопаді минулого року посол КНР в Україні Ду Вей заявив, що Пекін ініціює створення зони вільної торгівлі з Україною.
Раніше Китай заявив про намір створити в рамках проекту "Шовковий шлях" фонд обсягом 10 мільярдів євро для інвестицій в Східну Європу. Інтерес до інвестування в новий фонд вже виявили ряд держав Центральної і Східної Європи.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна