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Китай готовий до переговорів про безвіз та ЗВТ з Україною

26 травня в 11:41

Пекін очікує позиції України з цього питання.

Украина китай
Китай не проти обговорення безвізу і зони вільної торгівлі з Україною
Посол Китаю в Україні Вей Ду повідомив, що його країна готова до переговорів з Україною щодо запровадження зони вільної торгівлі та взаємного безвізового режиму. Посол підкреслює, що Китай чекає сигналу від України і готовий відразу перейти до переговорів з цих питань.

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Раніше посол КНР в Україні Ду Вей заявив, що Пекін твердо підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

У листопаді минулого року посол КНР в Україні Ду Вей заявив, що Пекін ініціює створення зони вільної торгівлі з Україною.

Раніше Китай заявив про намір створити в рамках проекту "Шовковий шлях" фонд обсягом 10 мільярдів євро для інвестицій в Східну Європу. Інтерес до інвестування в новий фонд вже виявили ряд держав Центральної і Східної Європи.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Україна посол Китай Пекін переговори
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