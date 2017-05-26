Китай готовий до переговорів про безвіз та ЗВТ з Україною

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Пекін очікує позиції України з цього питання.

Китай не проти обговорення безвізу і зони вільної торгівлі з Україною

Посол Китаю в Україні Вей Ду повідомив, що його країна готова до переговорів з Україною щодо запровадження зони вільної торгівлі та взаємного безвізового режиму. Посол підкреслює, що Китай чекає сигналу від України і готовий відразу перейти до переговорів з цих питань.

Раніше посол КНР в Україні Ду Вей заявив, що

У листопаді минулого року посол КНР в Україні Ду Вей заявив, що Пекін ініціює створення зони вільної торгівлі з Україною.

Раніше Китай заявив про намір створити в рамках проекту "Шовковий шлях" фонд обсягом 10 мільярдів євро для інвестицій в Східну Європу. Інтерес до інвестування в новий фонд вже виявили ряд держав Центральної і Східної Європи.