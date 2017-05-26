Кабмін звільнив Юшкевич з посади голови Держлісагентства

Рішення про звільнення направлено до секретаріату Кабінету міністрів.
"Рішення прийнято. Воно сьогодні в секретаріаті Кабінету Міністрів і готується до підписання", – цитують його "Українські новини".
Кабінет міністрів України призначив Христину Юшкевич на посаду голови Держлісагентства у квітні цього року. 21 вересня 2016 року Юшкевич перемогла в конкурсі на зайняття даної посади.
У вересні 2016 року працівники прокуратури Київської області спільно зі співробітниками СБУ затримали у центрі столиці людини, який за 70 тис. доларів обіцяв допомогти працевлаштуватися на посаду голови Державного агентства лісових ресурсів України.Українські новини