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Кабмін звільнив Юшкевич з посади голови Держлісагентства

26 травня в 15:39

Рішення про звільнення направлено до секретаріату Кабінету міністрів.

Кристина Юшкевич
Юшкевич звільнена з посади голови Держлісагентства
24tv.ua
Кабінет міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Христину Юшкевич, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Рішення прийнято. Воно сьогодні в секретаріаті Кабінету Міністрів і готується до підписання", – цитують його "Українські новини".

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Кабінет міністрів України призначив Христину Юшкевич на посаду голови Держлісагентства у квітні цього року. 21 вересня 2016 року Юшкевич перемогла в конкурсі на зайняття даної посади.

У вересні 2016 року працівники прокуратури Київської області спільно зі співробітниками СБУ затримали у центрі столиці людини, який за 70 тис. доларів обіцяв допомогти працевлаштуватися на посаду голови Державного агентства лісових ресурсів України.

За матеріалами: Українські новини
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Теги ресурси ліс звільнення
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