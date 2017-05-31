Кабмін сьогодні розгляне концепцію реформи держконтролю охорони навколишнього середовища

Уряд також розгляне виділення коштів сім'ям загиблих в АТО.

Кабмін сьогодні займеться охороною навколишнього середовища Василь Артюшенко, DT.UA Кабінет міністрів України на засіданні 31 травня розгляне концепцію реформування системи державного контролю в сфері охорони навколишнього середовища, та виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, що загинули, та особам, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції.

Згідно порядку денному, розміщеному на сайті уряду, дані питання на засіданні представить міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак і перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Кабмін планує затвердити план заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України на 2017 рік.

Уряд має намір затвердити план заходів з підготовки та відзначення 21-ї річниці Конституції України.

Планується прийняття порядку розробки та затвердження професійних стандартів.

Кабмін має намір затвердити план заходів з реалізації концепції створення національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2017 рік.

Крім того, уряд планує виділити кошти для проведення протиаварійних робіт, спрямованих на запобігання виникнення надзвичайної ситуації в системі теплопостачання державного підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек".

Кабмін має намір затвердити фінансові плани державних підприємств "Морський торговельний порт "Південний" і "Ізмаїльський морський торговельний порт" на 2017 рік.

Уряд планує затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Кабмін також планує затвердити технічні регламенти енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин і пилососів.

Крім того, уряд має намір розглянути кадрові питання.

Початок засідання під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана заплановано на 11:00.

Нагадаємо, Олега Кирилюка та Миколи Фощия повторно призначили керівниками Держгеонадра. Відповідні розпорядження №342-р, №343-р, №344-р і №345-р від 24 травня - про скасування розпоряджень Кабінету міністрів України від 18 травня 2017 і повторне призначення від 24 травня 2017 оприлюднено на порталі Кабміну.