Кабмін розгляне 12 кандидатур на посаду аудитора НАБУ

Співбесіда з кандидатами розпочнеться о 14:00 середи.
"На засіданні ми будемо проводити заслуховування тих кандидатів, які подали свої кандидатури на аудитора Національного антикорупційного бюро", - заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Кабміну.
Згідно з повідомленням на сайті уряду, співбесіда з кандидатами розпочнеться о 14:00 середи.
Як повідомлялося раніше, зреді запропонованих кандидатів – Роберт Сторч, якого раніше рекомендували до призначення в аудитори НАБУ від Верховної Ради.Інтерфакс-Україна