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Кабмін розгляне 12 кандидатур на посаду аудитора НАБУ

24 травня в 13:19

Співбесіда з кандидатами розпочнеться о 14:00 середи.

Заседание Кабмина
Кабмін на засіданні заслухає 12 кандидатів в аудитори НАБУ
Уряд розгляне 12 кандидатур на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро за їх квотою.

"На засіданні ми будемо проводити заслуховування тих кандидатів, які подали свої кандидатури на аудитора Національного антикорупційного бюро", - заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Кабміну.

Станом на 24 травня надійшли пропозиції від 12 кандидатур: 7 від українців, 5 - іноземних громадян. Всі вони будуть заслухані у прямом ефірі.

Згідно з повідомленням на сайті уряду, співбесіда з кандидатами розпочнеться о 14:00 середи.

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Як повідомлялося раніше, зреді запропонованих кандидатів – Роберт Сторч, якого раніше рекомендували до призначення в аудитори НАБУ від Верховної Ради.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги засідання Кабмін уряд НАБУ
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