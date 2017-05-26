Кабмін призначив аудитором НАБУ українського юриста

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Кандидатуру на затвердження уряду виніс прем'єр-міністр Гройсман.

У Кабміні визначилися з аудитором НАБУ НАБУ / Flickr

На засіданні в п'ятницю, 26 травня,українського правознавця, доктора юридичних наук Михайла Буроменського. Його кандидатуру на затвердження уряду виніс прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Рішення про призначення Буроменського було прийнято одноголосно всіма членами уряду. Під час представлення кандидатури прем'єр-міністр зазначив, що рекомендації щодо Буроменського надали Українська Гельсінська спілка з прав людини, ОБСЄ та GRECO.

Доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України Михайло Буроменський неодноразово залучався в якості експерта міжнародними міжурядовими організаціями (Рада Європи, Європейський Союз, Управління Верховного Комісара ООН з прав людини, Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, Світовий Банк, Програма Розвитку ООН, Всесвітня Організація Охорони Здоров'я, ОБСЄ), брав участь у діяльності UNOMIG - Місії ООН у Грузії.

З 2006 року року є членом постійної делегації України в Групи держав Ради Європи проти корупції – GRECO. У 2009 Буроменського його було обрано суддею ad hoc Європейського суду з прав людини.

У Центрі протидії корупції призначення Буроменского оцінили негативно.

"КМУ – Буроменський. Верховна Рада – українець (Яновська?). Президент – міжнародник (Сторч?). Перші двоє організують негативний висновок. Після чого Верховна Рада зніме Ситника. Таймер відліку знищення НАБУ запущений", – спрогнозував голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

Виконавчий директор Центру Дар'я Каленюк, в свою чергу, вказала на відсутність у Буроменського досвіду роботи у правоохоронних органах за кордоном, що передбачено законом, а також досвіду аудиту правоохоронних органів.

"Роберт Сторч, Джованні Кесслер, Карлос Костресана, Марта Борщ – іноземні прокурори з світовим ім'ям і досвідом посадки корупціонерів ну переконали Гройсмана... Владу слід сценарієм призначення трійці аудиторів НАБУ, на яку можна тиснути і впливати", – написала Каленюк на своїй сторінці в Facebook.

Глава Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин зазначив, що на призначення Кабміну будуть орієнтуватися парламент і президент.

"Кілька фактів: є досвід в міжнародних організаціях, навіть ad hoc суддею Європейського суду з прав людини, дуже великий теоретичний досвід в юриспруденції, член GRECO від України. При цьому немає інформації про роботу саме в правоохоронній системі... тобто, доведеться оцінювати правоохоронний орган без досвіду роботи у такому чи подібному органі, який був у конкурентів-міжнародників", – зазначив Юрчишин.

Нагадаємо, в середу, 25 травня у Кабінеті міністрів почалися співбесіди в кандидатами в аудитори Національного антикорупційного бюро. Уряд розглянув кандидатури 12 претендентів, серед яких були п'ятеро іноземців та семеро українських громадян.

Організації "Автомайдан Київ", "Антикорупційний комітет Майдану" і "Гідність" запропонували призначити аудитором НАБУ Петроса Клерідеса.

"Реанімаційний пакет реформ" запропонував кандидатури Марти Борщ, Карлоса Кастресаны і Джованні Кесслера.

Американська асоціація юристів "Ініціатива з верховенства права" запропонувала кандидатуру Роберта Сторча, який раніше за підсумками конкурсу був рекомендований до призначення в аудитори НАБУ від Верховної Ради.