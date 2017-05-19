Гройсман запропонував підняти в Раді питання про недовіру Кабміну

Прем'єр-міністр запевнив, що готовий відзвітувати перед депутатами.

Гройсман не збирається у відставку Урядовий портал

Прем'єр-міністрпублічно закликав депутатів Верховної Ради винести на голосування питання про недовіру Кабінету міністрів.

"Я пропоную наступного пленарного тижня у будь-який день внести резолюцію недовіри моєму уряду. Я за свою посаду не тримаюся і завжди був у цьому питанні самодостатнім", – заявив глава уряду в ефірі телеканалу "1+1" увечері в четвер, 18 травня.

Він також запевнив, що готовий знову виступити з парламентської трибуни зі звітом про роботу Кабміну.

"Я не боюся звіту уряду в парламенті. Коли був рік, я вийшов на трибуну українського парламенту, 14 квітня, відзвітував", – відповів прем'єр на заяву журналіста про те, що він нібито уникає зустрічі з депутатами через побоювання втратити посаду.

Крім того, Гройсман заявив, що не лобіює призначення лояльних йому людей на посади у "ресурсні" міністерства, і запевнив, що не змушував міністра сільського господарства Тараса Кутового писати заяву про відставку.

"Я нікого не "кришую". Я нікого не лобіюю призначати, я нікого не змушую писати заяви", – підсумував прем'єр-міністр.

Нинішній уряд було затверджено в Раді 14 квітня 2016 року. Тоді ж була затверджена програма уряду, що передбачає річний імунітет на відставку Кабміну. Перед голосуванням за призначення його прем'єр-міністром Володимир Гройсман заявив у парламенті: "Я покажу вам, що таке управління державою!"

14 лютого Кабінет міністрів України затвердив звіт про виконання програми діяльності уряду в 2016 році і направив його у Верховну Раду.