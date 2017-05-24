Гройсман прокоментував відставку міністра агрополітики Кутового

Консультації з парламентською коаліцією про відставку Кутового і пошук нового міністра буде розпочато найближчим часом.

Рішення Кутового подати у відставку викликане особистими причинами, повідомив Гройсман Министерство аграрної політики і продовольства України/Facebook

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поважає рішення міністра агрополітики

"Надійний, професійний наш колега прийняв рішення залишити посаду міністра аграрної політики та продовольства. Я одразу відреагував і ще раз хочу підкреслити, що мені дуже шкода, що він прийняв таке рішення, але я глибоко поважаю це рішення. Це рішення є особистим. Він вирішив попрацювати в інвестиційній сфері. Глибоко переконаний у тому, що він буде і далі взаємодіяти з Урядом, у тому числі з Офісом залучення інвестицій", - сказав Гройсман на засіданні уряду.

Прем'єр повідомив, що невдовзі будуть розпочаті консультації з парламентською коаліцією щодо ухвалення необхідних рішень: відставки міністра за його бажанням та вибору можливих кандидатур, які будуть внесені на розгляд парламенту для призначення на посаду нового міністра.

Тарас Кутовий був призначений в уряд Володимира Гройсмана 14 квітня 2016 року за квотою "Блока Петра Порошенка".

Про план реформ Міністерства аграрної політики читайте в статті міністра Тараса Кутового для DT.UA "3+5" - проста арифметика стратегії розвитку АПК".

Кутовий в 2004-2009 роках був фінансовим директором ЗАТ "Інвестиційна компанія" XXI століття ", в 2010-2011 роках - президентом ПАТ" Компанія "Райз".

З грудня 2014 року очолював комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, був заступник голови парламентської фракції "Блок Петра Порошенка".